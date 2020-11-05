Depremle ilgili provakatif paylaşım yapan kadına afet bilinciyle ilgili eğitim alması yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı - Son Dakika

Depremle ilgili provakatif paylaşım yapan kadına afet bilinciyle ilgili eğitim alması yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı

05.11.2020 16:47
Depremle ilgili provakatif paylaşım yapan kadına afet bilinciyle ilgili eğitim alması yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı, System.String[]

İZMİR depreminin ardından sosyal medya hesabından provakif paylaşım yaptığı iddiasıyla 50 yaşındaki Neriman K. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan savcılığa ifade verdi.

İZMİR depreminin ardından sosyal medya hesabından provakif paylaşım yaptığı iddiasıyla 50 yaşındaki Neriman K. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli hakkında "İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim ya da seminer alması" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından İzmirli vatandaşları suçlayacak şekilde provokatif paylaşım yapan Neriman K. hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Neriman K. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Furkan Okudan'a ifade verdi.

HAKİMLİĞİ SEVK EDİLDİ

Savcı Okudan, şüphelinin yöneldiği eylemin ülke çapında meydana gelen afet ve kamuoyunda oluşan tepkiyi nazara alarak şüphelinin "İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim ya da seminer alması" yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederek Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDISulh Ceza Hakimliği de şüpheli Neriman K.'nin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan "İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.


- İstanbul

İl Afet Müdürlüğü, Sosyal Medya, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremle ilgili provakatif paylaşım yapan kadına afet bilinciyle ilgili eğitim alması yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı - Son Dakika


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