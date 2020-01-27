Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma - Son Dakika

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma

11 dakika önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan, farklı yerlerden çekilen fotoğrafları yayımlayarak, algı oluşturmaya çalışan kişiler takibe alındı. Bu kapsamda tespit edilen 50 kişi hakkında; 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Provokatif paylaşımda bulunan kişilerin yer tespiti yapılmasının ardından gözaltı işleminin yapılacağı öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:30 Kaynak: DHA
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