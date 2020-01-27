Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma - Son Dakika

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Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma
11 dakika önce
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:30 Kaynak: DHA
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan, farklı yerlerden çekilen fotoğrafları yayımlayarak, algı oluşturmaya çalışan kişiler takibe alındı. Bu kapsamda tespit edilen 50 kişi hakkında; 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Provokatif paylaşımda bulunan kişilerin yer tespiti yapılmasının ardından gözaltı işleminin yapılacağı öğrenildi.
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