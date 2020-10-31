Depremle ilgili provokatif paylaşımlara 6 gözaltı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; yazdıkça yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi, 25 şahıs için işlem başlatıldı, 6 kişi gözaltında. Mühim olan insan olabilmek" ifadesine yer verdi.

ANKARA,