Depremle ilgili provokatif paylaşımlara 6 gözaltı - Son Dakika

Depremle ilgili provokatif paylaşımlara 6 gözaltı
31.10.2020 12:00
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; yazdıkça yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi, 25 şahıs için işlem başlatıldı, 6 kişi gözaltında. Mühim olan insan olabilmek" ifadesine yer verdi.
ANKARA,
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