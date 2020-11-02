Son dakika: Muhterem İnce: Tahkir edici paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Muhterem İnce: Tahkir edici paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı
02.11.2020 21:44
Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremi ile ilgili tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığı, 19 kişinin gözaltına alındığı ve 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremi ile ilgili tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığı, 19 kişinin gözaltına alındığı ve 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahkir edici içeriklerin karşısında önce biz duracağız. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 69 paylaşım, 52 kişi tespit ve işlem yapıldı. 19 gözaltı yapıldı, 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
Haber: ANKARA,
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