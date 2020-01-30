Depremle ilgili provokatif paylaşımları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılanların sayısı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremle ilgili provokatif paylaşımları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılanların sayısı... - Son Dakika

Depremle ilgili provokatif paylaşımları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılanların sayısı...

6 saat önce

Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptıkları iddia edilenlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısı 67'ye yükseldi.

Depremle ilgili provokatif paylaşımları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılanların sayısı..., System.String[]

Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptıkları iddia edilenlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısı 67'ye yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar hakkında 25 Ocak'ta başlatılan soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısının 67'ye yükseldiği öğrenildi.

Söz konusu paylaşımların yapıldığı belirtilen sosyal medya hesaplarının incelenmesine devam edildiği, konuyla ilgili henüz gözaltı kararının bulunmadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamındaki şüphelilere, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamaları yöneltiliyor.

Ankara, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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