Depremle ilgili yanıltıcı paylaşımın ardından gözaltına alınan şahıs serbest kaldı - Son Dakika
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Depremle ilgili yanıltıcı paylaşımın ardından gözaltına alınan şahıs serbest kaldı

08.02.2023 11:33
Depremle ilgili yanıltıcı paylaşımın ardından gözaltına alınan şahıs serbest kaldı

Bilecik'te depremle ilgili yaptığı paylaşımın ardından, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan şahıs savcılıkla alınan ifadesinin ardından serbest kaldı.

Bilecik'te depremle ilgili yaptığı paylaşımın ardından, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan şahıs savcılıkla alınan ifadesinin ardından serbest kaldı.

Kahramanmaraş'ta yaşanana deprem sonrası Bilecik'te yaşayan M.T. isimli bir şoför, arkadaş grubuna WhatsApp üzerinden bir ses kaydı attı. Ses kaydında elden ele dolaşarak insanları tedirgin etti. Bunun üzerine Bilecik Cumhuriyet Savcılığı hareket geçerek, şahıs hakkında yakalama çıkardı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece gözaltına alınan M.T., buradaki sorgusunun ardından sabah adliyeye sevk edildi. Şahıs savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest kaldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremle ilgili yanıltıcı paylaşımın ardından gözaltına alınan şahıs serbest kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremle ilgili yanıltıcı paylaşımın ardından gözaltına alınan şahıs serbest kaldı - Son Dakika
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