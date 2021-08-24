Depremle sarsılan Haiti'ye Türkiye'den şefkat eli uzandı - Son Dakika
Üye Girişi
Depremle sarsılan Haiti'ye Türkiye'den şefkat eli uzandı

Depremle sarsılan Haiti'ye Türkiye'den şefkat eli uzandı

24.08.2021 01:38

Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi.

Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi. Haiti'deki depremzedelere yardım taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı.

Haiti açıklarında 14 Ağustos'ta meydana gelen 7, 2 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan ve 270 hijyen ile 222 gıda kolisinden oluşan yaklaşık 16 tonluk yardım malzemesi sabah saatlerinde askeri kargo uçağına yüklendi.,

Koca Yusuf lakaplı A400 M tipi askeri kargo uçağı, Haiti'ye gitmek üzere saat 09. 35'te Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan havalandı. AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 14 Ağustos'ta Haiti'de meydana gelen 7, 2 büyüklüğündeki depremde, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden alınan bilgilere göre 2 bin189 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin kişinin yaralandığı, 540 bini çocuk olmak üzere 1, 2 milyon kişinin yardıma muhtaç kaldığı belirtildi.

Depremden hemen sonra Türkiye'nin yardım teklifinin Haiti'ye iletildiği ve hazırlıklara başlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Haiti makamlarınca da Türkiye'nin yardımlarının büyük memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi. Çadır, gıda kolisi ve hijyen setinden oluşan insani yardımlar, Milli Savunma Bakanlığına ait A400 M tipi askeri kargo uçağıyla Haiti'ye ulaştırılacak. Uçakla birlikte 7 kişilik AFAD insani yardım ekibi de yardımları depremzedelere bizzat teslim etmek ve çadırlarının kurulumunu yapmak üzere bölgeye gidecek. " AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Türkiye, Ankara, Haiti, AFAD, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Depremle sarsılan Haiti'ye Türkiye'den şefkat eli uzandı - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Benzin Fiyatları Yükseldi
00:41 Bu gece yarısı itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam geldi
00:33 Azerbaycan'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı yok
00:30 Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
00:18 Fransa'daki olaylar Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı
00:13 Fransa'daki olaylar Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı
00:06 ABD'deki Lunaparkta Hız Treni Kullanıma Kapatıldı
00:02 Lunaparkta ölümle burun buruna eğlence! ABD'de onlarca kişinin bindiği hız trenindeki derin çatlak yürekleri ağza getirdi
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz
23:14 Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 02:50:16. #1.13#
SON DAKİKA: Depremle sarsılan Haiti'ye Türkiye'den şefkat eli uzandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement