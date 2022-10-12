Depremle sarsılan köy normale döndü

Köylüler yaşadıkları korku dolu anları anlattı, hasar gören evlerinde hasar tespiti yapılmasını bekliyor

OSMANİYE - Osmaniye'de 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu Köyü'nde hayat normale döndü. Depremde büyük panik yaşayan köylüler evlerinde hasar tespit yapılmasını bekliyor.

Osmaniye'de akşam saat 18.48'de merkez üssü Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu Köyü'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu Köyü'nde bazı evlerde hasar meydana geldi. Depremde büyük panik yaşadıklarını anlatan köylüler, geceyi korku içinde geçirdiklerini söyledi. Köylüler AFAD ekiplerinin evlerinde hasar tespit çalışması yapmasını bekliyor.

Veli Özdemir adlı vatandaş, "Dışarıda oturuyorduk. Toprak bükülüyor mu gibi oldu. Evimize girdik ama tereddütlü girdik. Köyümüzde bazı evlerde hasar oldu. Allah'a şükür can mal kaybımız yok" dedi.

Kadriye Mert ise akşam eve giremediklerini komşularında yattıklarını belirterek, "Yemek yerken deprem oldu, kendimizi zor dışarı attık. Evimizin durumu kötü" dedi.