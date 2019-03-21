Son Dakika Haberleri: Depremler, Kentsel Dönüşümün Önemli Olduğunu Gösterdi"

Depremler, Kentsel Dönüşümün Önemli Olduğunu Gösterdi"

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki depreme ilişkin, "Ekiplerimiz hemen olay yerine gittiler.

Depremler, Kentsel Dönüşümün Önemli Olduğunu Gösterdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki depreme ilişkin, "Ekiplerimiz hemen olay yerine gittiler. Tespit çalışmalarını yapacaklar ama ilk gelen bilgilere göre çok önemli bir hasarımız yok gözüküyor. Birkaç evimizde ufak tefek hasarlar söz konusu." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Kurum, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, Malatya'daki depremle ilgili soru üzerine, "Ekiplerimiz hemen olay yerine gittiler. Tespit çalışmalarını yapacaklar ama ilk gelen bilgilere göre çok önemli bir hasarımız yok gözüküyor. Birkaç evimizde ufak tefek hasarlar söz konusu." ifadesini kullandı.

Dün de Denizli'de deprem meydana geldiğini anımsatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu depremler bize kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. İnşallah 1 Nisan sabahı itibarıyla tüm şehirlerimizde, vatandaşlarımızı bu deprem riskinden kurtarmak üzere hızlı ve kararlı bir şekilde belediye başkanlarımızla birlikte çalışacağız. Bu noktada depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yaralılara da başsağlığı diliyorum."

Kurum, TOKİ'nin bugün başlayan indirim kampanyasına ilişkin soruya da "200 binin üzerinde vatandaşımız bu indirim kampanyasından borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyor. Bir aylık süreçte bu indirimden faydalanmaları, onların da ödemelerini kolaylaştırmak adına önemli bir düzenleme. Hem borcunu ödeyecek vatandaşlarımıza hem de yeni konut alacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun." yanıtını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:32 Kaynak: AA

AK Parti, Murat Kurum, Malatya, Güncel
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