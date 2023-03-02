Depremler sonrası ortaya çıkan dev yarıklar, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi - Son Dakika
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Depremler sonrası ortaya çıkan dev yarıklar, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi

02.03.2023 12:37

Depremler sonrası ortaya çıkan dev yarıklar, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi Malatya'nın Darende ilçesinde 6 Şubat günü yaşanan depremler sonrası ortaya çıkan dev yarıklar, depremin büyüklüğünü göz önüne seriyor.

Depremler sonrası ortaya çıkan dev yarıklar, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde 6 Şubat günü yaşanan depremler sonrası ortaya çıkan dev yarıklar, depremin büyüklüğünü göz önüne seriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası Malatya'da da binlerce bina yıkıldı binlercesi ise ağır hasar aldı. Yaşanan depremin ardından fay hattının geçtiği bölgelerde ise ortaya çıkan dev fay kırıkları depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Malatya'nın Darende ilçesi Sayfiye Mahallesi sınırlarında yer alan Heyikdağı'nın Kalaycık mevkiinde deprem sonrası ortaya çıkan dev yarıklar görüntülendi. Bölge halkı tarafından kayda alınan görüntülerde fay hattının geçtiği alanda oluşan yarıklalar depremin ürkütücü boyutunu gözler önüne sererken, yamaçtaki dağ eteğinden de kaya parçalarının da sarsıntı sonucu yerlere düştüğü görülüyor.

Kaynak: İHA
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Darende, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremler sonrası ortaya çıkan dev yarıklar, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi - Son Dakika

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