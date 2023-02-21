Depremler Tarihi Maraş Çarşısı'na da zarar verdi - Son Dakika
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Depremler Tarihi Maraş Çarşısı'na da zarar verdi

21.02.2023 19:01
Depremler Tarihi Maraş Çarşısı'na da zarar verdi

Kahramanmaraş merkezli depremler, taş ve ahşaptan yapılan yaklaşık 500 yıllık Maraş Kapalı Çarşısı'na da zarar verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler, taş ve ahşaptan yapılan yaklaşık 500 yıllık Maraş Kapalı Çarşısı'na da zarar verdi.

Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda inşa ettirdiği, 9 giriş ve 495 iş yerinden oluşan tarihi Maraş Çarşısı da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi.

Sarsıntılardan dolayı bazı dükkanlarda çatlaklar oluştu, tarihi çarşı çevresinde bulunan taş ve ahşap iş yerleri yıkıldı. Çevresinde dar sokaklarda bulunan tarihi dükkanlar, müze ve konakların yanı sıra geçen yıllarda restore edilerek pansiyon ve kafeye dönüştürülen yapılar depremde hasar gördü.

Depremler nedeniyle enkaza dönüşen taş ve ahşap evler ile Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı'nın son hali dronla görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde yapılardaki yıkım depremin etkisini gözler önüne seriyor.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremler Tarihi Maraş Çarşısı'na da zarar verdi - Son Dakika

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