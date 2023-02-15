Depremzedelere 10 bin liralık 'Hane Başı Destek Ödemeleri' başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremzedelere 10 bin liralık 'Hane Başı Destek Ödemeleri' başladı

15.02.2023 21:14
Depremzedelere 10 bin liralık 'Hane Başı Destek Ödemeleri' başladı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin başladığını duyurdu.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin başladığını duyurdu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek olan 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı bildirildi. Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTI ARANMIYOR

Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamakta olup, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Depremin 207. saatinde enkazdan çıkarılan Berat, kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi Depremin 207. saatinde enkazdan çıkarılan Berat, kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi 13 yaşındaki Esma'nın enkaz altında ekiplere söyledikleri yürekleri dağladı: Ayağım engel oluyorsa kesebilirsin 13 yaşındaki Esma'nın enkaz altında ekiplere söyledikleri yürekleri dağladı: Ayağım engel oluyorsa kesebilirsin Depremin 207. saatinde enkazdan çıkarılan Berat, kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi Depremin 207. saatinde enkazdan çıkarılan Berat, kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi

Kahramanmaraş, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedelere 10 bin liralık 'Hane Başı Destek Ödemeleri' başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:42 Enkaz altındaki Hataysporlu Atsu'nun dairesine ulaşıldı! Hala hiçbir haber alınamıyor
09:41 Son Dakika: Deprem sonrası yakalama kararı çıkarılan müteahhit, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
09:34 Enkaz yığınına dönen Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı
09:37 Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu, depremzedeler için Hollanda'da 88 milyon euro topladı
09:22 Depremde binlerce binanın yıkılıdğı Hatay'da 2 bin yıllık tarihi yapılar hasar görmedi
08:56 Antalya'da otel savaş alanına döndü! Rus ve Ukraynalı futbolcular birbirlerinin kemiklerini kırdı
08:42 Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ülkesi adına depremzedelere 20 milyon TL bağışladı
08:23 Türkiye Tek Yürek Kampanyası'na katılan Kıvanç Tatlıtuğ, üzüntüsünü dile getirdi: Hayatım boyunca kalbim bu kadar acımadı
08:15 Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye göz açtırmadılar! İşte gecenin sonuçları
08:07 Sürünerek girip enkazın altındaki ineğini "Geldim kızım geldim" diyerek besliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2023 10:24:07. #1.11#
SON DAKİKA: Depremzedelere 10 bin liralık 'Hane Başı Destek Ödemeleri' başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement