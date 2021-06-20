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Depremlere meydan okuyan camide restorasyon sürüyor - Son Dakika

Depremlere meydan okuyan camide restorasyon sürüyor

20.06.2021 11:33

Depremlere meydan okuyan camide restorasyon sürüyor Depremde hasar gören Yeni Cami'nin bayrama yetişmesi için hummalı çalışma sürüyor 1893 depreminde tamamen yıkılan, Cumhiriyet döneminde tekrar inşa edilen ve 2020 yılında yaşanan Elazığ depreminde hasar gören Malatya'daki Yeni...

Depremlere meydan okuyan camide restorasyon sürüyor

Depremde hasar gören Yeni Cami'nin bayrama yetişmesi için hummalı çalışma sürüyor

MALATYA - 1893 depreminde tamamen yıkılan, Cumhiriyet döneminde tekrar inşa edilen ve 2020 yılında yaşanan Elazığ depreminde hasar gören Malatya'daki Yeni Cami'nin restorasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Yeni Cami'nin Kurban Bayram'ında ibadete açılması planlanıyor.

2 Mart 1893 tarihinde Malatya'da meydana gelen depremde yıkılan Hacı Yusuf Taş Cami'sinin onarımı için dönemin Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Han'ın desteğiyle halk arasında bilinen Yeni Cami, Cumhuriyet dönemiyle inşa edilmişti. Malatya'da sembol haline gelen ve 100 yılı aşkın süredir ayakta duran Yeni Cami, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar görmüştü. Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü de depremde hasar gören caminin restorasyonu için çalışma başlatmıştı. Tarihi yapıya uygun bir şekilde devam eden restorasyonun Eylül ayında sona ermesi ve caminin Kurban Bayramı'nda ibadete açılması planlanıyor. Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, Yeni Cami'nde yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

2020 yılında yaşanan depremde birçok kültürel yapılarla birlikte Yeni Cami'nin de ağır hasar aldığını, artçı depremlere karşı tekrar hasar görmemesi için hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını belirten Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, "Yaşanan depremde birçok kültür varlığımız hasar gördü. Bu yapılardan birisi de Teze Camii. Bunun üzerine biz gerekli tespitleri yaptık. Öncelikle artçı depremlere karşı tekrar hasar görmemesi için artçı depremlere karşı acil eylem kapsamında bir ihale yaptık. Kubbe kasnaklarında sargılar yaptık, artçılardan daha fazla hasar görmemesi için. Sonraki yaşamış olduğumuz artçı depremlerde de bunu ne kadar yerinde bir karar olduğunu görmüş olduk. Proje sürecine baktığımızda yapının ehemmiyetli olması, mesela 1965'teki depremde de hasar görmüş yapı. Zaten ilk yapı 1893'te tamamen yıkılmış bir yapıydı. Dolayısıyla nasıl bir eylem yapmamız konusunda Aksaray Üniversitesi İnşaat Bölümü hocalarından da yardım aldık. 2020 tarihinde restorasyon sürecini başlatmış olduk" şeklinde konuştu.

Depreme dayanıklılığı arttırmak için özel ürün kullanıldı

Doğan, restorasyon sürecinde yapıların güçlendirilmesi adına yurt dışından özel bir ürün getirdiklerini vurgulayarak, "Restorasyon sürecinde gerekli söküm gibi şeyler yapıldıktan sonra ilk etapta beden duvarlarının güçlendirilmesi gerekliydi. Bu anlamda doğu ve batı da destek payandaları yapıya yapıldı. Bu destek payandalarıyla her taş bir birine kenetlenerek yapıyla ankrajı yapıldı ve yapıyla bir bütün halinde hareket etmesinin sağlanması için bütün taşlar birbirine bağlandı. Duvarlarda ejeksiyon çalışmaları yapıldı. Üst örtüde kurşunları söktükten sonra tonozlardaki çatlaklıklar biraz daha fazla olduğunun tespitini yaptık. Bunun üzerine yurtdışından özel bir malzeme getirdik ve tonozlar ve küçük kubbeler yurtdışından getirdiğimiz malzemelerle içerden ve dışardan sarılarak güçlendirildi. Yapının bir bütün halinde olması ve dağılmasının önüne geçilmesi için tıpkı araç camlarında uygulanan malzeme gibi. Ana kubbedeki hasar boyutu daha farklıydı. Kubbeyi sökmeden bu hasarın giderilmesinin imkanı yoktu. Bunun üzerine ana kubbeyi söktük. Şuanda çalışmalar içerisinde diğer çalışmaları hemen hemen tamamladık. Ana kubbenin örümüne devam ediyoruz" dedi.

Doğan, bütün imalatların neredeyse tamamlandığını, işçilik aşamalarının kaldığını ve caminin iç kısmını bayrama yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bütün sağlam olan malzemeleri ayırdık, numaralandırdık. Hasar gören taşlar yerine yenilerini yaparak sıfırdan örüyoruz ana kubbeyi. Şuanda çalışmalarda güçlendirme mahiyetinde dediğimiz bütün imalatlar hemen hemen bitti. Şimdi ince işçilik dediğimiz aşamalara geçtik. Burada da duvarlarda sıvaları bitirdik. Tonozlarda sıvaları içerden bitirdik, dışardan da son aşamasındayız. Bir yandan da boyası yapıldı. Kalem işçilikleri noktasında kalemkarlar girdi. Şuanda da süslemelerin çalışmalarına da başladık. Biz, bayrama yetiştirmek adına bütün ağırlığımızı içeriye verdik. Ama tabi dışardaki tadilatlar daha devam edecektir ve Eylül ayı gibi tamamen bütün imalatlar bitmiş olacaktır" diye konuştu

Depremlere meydan okuyan camide restorasyon sürüyor
Depremlere meydan okuyan camide restorasyon sürüyor
Depremlere meydan okuyan camide restorasyon sürüyor
Depremlere meydan okuyan camide restorasyon sürüyor

Restorasyon, Yeni Cami, Malatya, Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Depremlere meydan okuyan camide restorasyon sürüyor - Son Dakika


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