Hatay'da deprem sonrasında havalimanı pistinde de büyük tahribat oluştu. Hatay Havalimanı'nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.
Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada havalimanına dair önemli bir açıklamada bulunarak, "Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor." dedi.
Hatay Havalimanı yolunda da derin çatlaklar oluştu. Yol, araç trafiğine kapatıldı. Pistteki yarılmalar nedeniyle de havalimanı, ilk günden beri uçuşlara kapalı.
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş, Hatay Havalimanı'yla ilgili son gelişmeleri aktardı: En kısa sürede uçuşa açılması için çalışmalara başladık - Son Dakika