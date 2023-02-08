Mansur Yavaş, Hatay Havalimanı'yla ilgili son gelişmeleri aktardı: En kısa sürede uçuşa açılması için çalışmalara başladık - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Hatay Havalimanı'yla ilgili son gelişmeleri aktardı: En kısa sürede uçuşa açılması için çalışmalara başladık

08.02.2023 14:41

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen şiddetli depremlerde Hatay Havalimanı pistteki yarılmaların sonucu uçuşa kapatılmıştı. Havalimanıyla ilgili son durum hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor" ifadelerini kullandı.

Hatay'da deprem sonrasında havalimanı pistinde de büyük tahribat oluştu. Hatay Havalimanı'nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

ANKARA'DAN GELEN EKİPLER ÇALIŞIYOR

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada havalimanına dair önemli bir açıklamada bulunarak, "Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor." dedi.

Mansur Yavaş duyurdu: Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık

HAVALİMANI YOLUNDA DA DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Hatay Havalimanı yolunda da derin çatlaklar oluştu. Yol, araç trafiğine kapatıldı. Pistteki yarılmalar nedeniyle de havalimanı, ilk günden beri uçuşlara kapalı.

YORUMLAR (3)
  • Emekli Tahminci: Sen kimsin de havaalanı açıyorsun lütfen gercekçi insan olun,yaparsa devlet yapar sen çalışırsin sen yapmazsın devlet yapti dersin bos reklam bunlar Cevap Yaz 16 55 Yayından Kaldır
  • Mustafa Aksoy: Şunda da bir reklam yapmasan olmuyor ,hani belediye ler engelleniyordu ,oraya Ankara düşmüş ,karayoluna başka belediye bu organizasyon herkes bir elinden tutmuş Cevap Yaz 24 61 Yayından Kaldır
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Mansur Yavaş: 'Hatay Havalimanı'nın En Kısa Sürede Yeniden Uçuşlara Açılması İçin Çalışmalara Başladık' Mansur Yavaş: 'Hatay Havalimanı'nın En Kısa Sürede Yeniden Uçuşlara Açılması İçin Çalışmalara Başladık' Mansur Yavaş'tan Deprem Bölgesi İçin Çağrı: 'Su ve Gıda İhtiyacı Devam Ediyor. Mansur Yavaş'tan Deprem Bölgesi İçin Çağrı: 'Su ve Gıda İhtiyacı Devam Ediyor.

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Hatay Havalimanı'yla ilgili son gelişmeleri aktardı: En kısa sürede uçuşa açılması için çalışmalara başladık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Hatay Havalimanı'yla ilgili son gelişmeleri aktardı: En kısa sürede uçuşa açılması için çalışmalara başladık - Son Dakika
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