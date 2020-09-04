Depremlerin etkilediği Malatya'da okullar yeni döneme hazırlanıyor - Son Dakika

Depremlerin etkilediği Malatya'da okullar yeni döneme hazırlanıyor

Malatya'da, Elazığ Sivrice merkez üslü 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki yer sarsıntılarında hasar görünce yıkılan bazı okulların hayırseverlerin de desteğiyle yeniden inşası sürerken 31 okul ve 4 yapı ise güçlendirme çalışmalarıyla yeni döneme hazırlanıyor.

Depremlerin etkilediği Malatya'da okullar yeni döneme hazırlanıyor, System.String[]

Malatya'da, Elazığ Sivrice merkez üslü 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki yer sarsıntılarında hasar görünce yıkılan bazı okulların hayırseverlerin de desteğiyle yeniden inşası sürerken 31 okul ve 4 yapı ise güçlendirme çalışmalarıyla yeni döneme hazırlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depremler nedeniyle hasar gören okul ve yapıların yeniden eğitim ve öğretimin hizmetine alınması amacıyla hummalı bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda kentte depremlerden etkilenen 31 okul ve 4 yapının projeleri tamamlanarak güçlendirme çalışmalarına başlandı.

Depremlerde ağır hasar raporu verilmesinin ardından yıkılan 15 okul ise ihaleleri tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkısıyla yeniden inşa ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremler nedeniyle ildeki okul ve yapıların ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Deprem sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile hasar raporu çıkardıklarını belirten Tatlı, "Hem ağır hasarlı olup yıkım kararı verdiklerimiz hem de güçlendirme kararı verdiğimiz okullar oldu." dedi.

Tatlı, vakit geçirilmeden çalışmaların başladığını hatırlatarak, "Şu an itibarıyla 31 okulumuzda güçlendirme çalışması yapılıyor. Bir spor salonumuzda, bir yemekhanemizde, 2 de atölyemizde güçlendirme çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

"Bütün okullarımız hazır olacak"

Son dönemde sık sık depremlerin yaşandığı Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde detaylı şekilde inceleme yaptıklarını ifade eden Tatlı, kısa sürede raporları tamamladıklarını belirtti.

Tatlı, Pütürge ve Doğanyol'da depremde ağır hasar görüp yıkılacak okul bulunmadığını aktararak şöyle devam etti:

"Deprem sonucunda okullarda sıva çatlakları, duvar ve kolon ayrışmaları oldu. Oraların da yine onarım çalışması devam ediyor. Son olarak 5,2 büyüklüğündeki depremle birlikte lojman ve okullarımızda kısmi onarım gerektiren hasarlar oluştu. Onların da işlemleri yapılıyor. Bu okulların tamamı eğitime açılacak. Biz normalde 31 Ağustos'a göre planlamamızı yapmıştık. Bununla alakalı tedbirlerimizi almıştık. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin 21 Eylül olarak belirlenmesinin ardından ilçe müdürlüklerimizin de eli rahatladı. 21 Eylül'de bütün okullarımız hazır olarak eğitim ve öğretim hizmetine sunulacak."

Yıkılan okullar yeniden yapılıyor

Tatlı, depremler sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen 15 okulun alınan kararla yıkıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla okulların yeniden yapılması için kolları sıvadıklarını ifade eden Tatlı, şunları kaydetti:

"Deprem neticesinde yıktığımız bazı binalarımız oldu. Sümer İlkokulu, Çalık Holding tarafından inşaatına başlandı ve hayırsever tarafından yapılacak. Melekbaba İlk ve Ortaokulu da en kısa zamanda ihale edilecek. Deprem neticesinde veya deprem öncesinde yapılan tahkikat neticesinde ortaya çıkan binaların güçsüzlüğünden dolayı yıkımıyla alakalı gerekli bütün tedbirler alındı. Alınan karar doğrultusunda yıkılan okulların yeniden yapımı için ihale işlemleri devam ediyor ve bazılarının inşaatları başladı."

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremlerin etkilediği Malatya'da okullar yeni döneme hazırlanıyor - Son Dakika

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