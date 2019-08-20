Depremsellik araştırmaları için protokol imzalandı

Sakarya'da depreme yönelik hassas konum belirleyebilen GNSS (Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi) ile elde edilecek verilerin paylaşılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü arasında protokol imzalandı.

Sakarya'da depreme yönelik hassas konum belirleyebilen GNSS (Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi) ile elde edilecek verilerin paylaşılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü arasında protokol imzalandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yazılı açıklamasında, teknolojik yeniliklerden maksimum düzeyde faydalanacaklarını belirtti.

SASKİ tarafından oluşturulan ve 2016 yılından beri etkin şekilde kullanılan GNSS ağıyla hassas şekilde konum belirleyebildiklerini aktaran Yüce, "Buradan elde ettiğimiz veriler, depremselliğin ölçülmesi anlamında oldukça önemli. Bu verileri 2018'den itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi ile paylaşıyorduk. Kısa süre önce Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile imzaladığımız protokolle bu kurumumuzla da paylaşmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Yüce, GNSS ağıyla hassas konum belirlemenin yanı sıra saha çalışanlarını merkezden anlık olarak izleyebildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projelerimizin öncesi ve sonrasıyla ilgili olarak hızlı ve güvenilir ölçüm yapabiliyor, internet üzerinden haberleşme sağlayabiliyor, ön arazi çalışmalarımızda hızlı ve hassas konum bilgisi elde edebiliyor, yüklenici firmalarımıza da işletme planlarını hazırlamaları için sistemimizi açabiliyoruz. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da sistemimizi paylaşıyoruz. 6 adet GNSS istasyonu vasıtasıyla uydu sistemlerinden gelen sinyalleri anlık olarak kayıt altına alıyoruz ve bu verilerle yer kabuğu hareketleri incelenebiliyor. İmzaladığımız protokol oldukça önemli. Teknolojide öncü bir kurumuz. Verileri paylaşarak bunların analiz edilmesine ve böylelikle olası Marmara Depremi'yle şehrimizdeki depremsellik araştırmalarının gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlamış olacağız."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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