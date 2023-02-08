Depremzede 16 bebek Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi - Son Dakika
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Depremzede 16 bebek Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi

09.02.2023 09:50
Depremzede 16 bebek Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi

Depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'ta, refakatçileri olmayan 16 bebek Ankara'ya getirdi. Bebekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleri tarafından alınarak Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilmek üzere ambulanslara taşındı. Deprem enkazından çıkartıldığı öğrenilen 2 bebeğin isimleri bilinmediği için, üzerlerinde bu bilgiler dışında "Enkaz bebek" ifadesine yer verildiği görüldü.

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi.
Depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşıdı hem de bölgedeki durumu kritik yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırdı.
Uçağın son yolcuları ise deprem bölgelerinde refakatçisi olmayan bebeklerdi. 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Kahramanmaraş'tan alınarak Ankara'ya getirildi.
Bebekler Esenboğa Havaalanı'na inen uçaktan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleri tarafından alınarak Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilmek üzere ambulanslara taşındı.
Bebeklerin uçaktan teslim alınması sırasında Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.
Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen bebekler, ilk kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşunda bakım altına alınacak.
2 "Enkaz bebek" de koruma altında
Ankara'ya nakledilen 16 bebeğin üzerinde kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgiler yer aldı.
Deprem enkazından çıkartıldığı öğrenilen 2 bebeğin isimleri bilinmediği için, üzerlerinde bu bilgiler dışında "Enkaz bebek" ifadesine yer verildiği görüldü.
Deprem sırasında Kahramanmaraş'taki hastanelerde, refakatçileri olmadan tedavileri süren diğer 14 bebeğin de ailelerine ulaşılamadığı için başkentte koruma altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Depremzede 16 bebek Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremzede 16 bebek Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi - Son Dakika
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