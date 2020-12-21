Depremzede aile yıkılan apartmanın yerine çocuk parkı yapılmasını istiyor - Son Dakika

Depremzede aile yıkılan apartmanın yerine çocuk parkı yapılmasını istiyor

21.12.2020 10:11
Depremzede aile yıkılan apartmanın yerine çocuk parkı yapılmasını istiyor, System.String[]

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanında 2 çocuğu, 2 yeğeni ve annelerini kaybeden Emine ve Hüseyin Bilgin Yücel çifti, alanın çocuk parkı olması için belediyeler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yaptı.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanında 2 çocuğu, 2 yeğeni ve annelerini kaybeden Emine ve Hüseyin Bilgin Yücel çifti, alanın çocuk parkı olması için belediyeler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yaptı.

Yücel çifti, 2014 yılında tayin oldukları İzmir Adliyesinde katip olarak görev yapmaya başladı.

İş yerlerine yakın bir yerde ev arayışına giren çift, Rıza Bey Apartmanından bir daire satın alarak yerleşti.

Çift, yanlarındaki anneleri Arife Yücel (61), çocukları 9 yaşındaki Feda ve 2 yaşındaki Diren Yücel ile diğer oğlunun çocukları 6 yaşındaki Vera ve 5 yaşındaki Lena Yücel ile yaşamlarını sürdürmeye başladı.

Depreme Rıza Bey Apartmanındaki evlerinde yakalanan babaanne ve 4 torununun cenazeleri enkazdan 4 gün sonra çıkarıldı.

Çocuklarını ve yakınlarını memleketleri Çorum'da son yolculuğuna uğurlayan çift, Karşıyaka'daki Adalet Bakanlığına ait lojmana taşındı.

Yücel çifti, enkazdan bulabildikleri çocuklarına ait oyuncak ve fotoğraflardan yeni evlerinde bir anı köşesi oluşturdu.

Yıkılan Rıza Bey Apartmanının bulunduğu alana oyun parkı yapılması için sosyal medyada paylaşımda bulunan aile, bu isteklerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesine resmi başvuruyla iletti.

Emine Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada depremin olduğu günden bu yana eşiyle birlikte tarif edilmez bir acı yaşadıklarını, hala çocuklarını ve yakınlarını depremde kaybettiklerine inanamadıklarını söyledi.

Depremden en çok can kaybının 44 kişiyle Rıza Bey Apartmanında yaşandığına işaret eden Yücel, "Acı olanı ise burada hayatını kaybedenlerin çoğu daha çocuktu. Bu alanın simge haline gelmesi ve bu bölgede depremin olduğunu kimseye unutturmamak için buranın çocuk parkı olmasını istiyorum. İnsanlar o park alanını görürse ona göre ev satın alırlar, müteahhitler ona göre düzgün ev yaparlar. Ülkemizde her gün deprem yaşanıyor. Belki bu sayede başka canlar enkaz altında kalmaz." diye konuştu.

Yücel, hem oturdukları apartmanda çocuklarını kaybeden annelerin hem de deprem bölgesinde yakınlarını kaybeden birçok kişinin kendisine ulaşarak bu önerisine destek verdiklerini anlattı.

"Çocuklarım oynuyormuş gibi hissedeceğim"

Depremin olduğu günden bu yana çocuklarını ve yakınlarını kaybettiği alana gidemediğini vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Orada yeniden bina yapılması ve yaşam kurulması vicdanımıza dokunur. Bu kadar kişinin öldüğü yere apartman yapılacak, anneler çocuklarıyla mutlu ve huzurlu oturabilecekler mi? Orası bir mezarlık alanı gibi. Biz alanın çocuk parkı haline dönüştürülmesi için başvuruları yaptık. Bu konuda Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan destek istiyoruz. Bir annenin acısı hiçbir zaman dinmez ama orası çocuk parkı olursa ben orada oynayan çocukları gördüğüm zaman aynı kendi çocuklarım orada oynuyormuş gibi hissedeceğim. Orada oynayan çocukların büyüdüklerini gördükçe heyecanlanacağız."

Yücel, apartmanın bulunduğu alanın çocuk parkı yapılması için eşiyle birlikte tüm yasal haklarını bakanlığa ya da belediyelere devretmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Hüseyin Bilgin Yücel de Rıza Bey Apartmanının müteahhidi ve fenni mesulünden şikayetçi olacağını belirterek, burada yaşamını yitirenlerin anısına saygı olarak yapılacak parkın bir deprem farkındalığını oluşturacağına inandığını dile getirdi.

Hüseyin Bilgin, İzmir, Çocuk, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremzede aile yıkılan apartmanın yerine çocuk parkı yapılmasını istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 471,8 liradan işlem görüyor Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu İntihar girişiminde bulunan vatandaş, olay yerine gelen polislere saldırdı Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü! Doluluk oranı düştü, yüzeyini yeşil tabaka kapladı Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı         
10:28
Rusya'yı karıştıran esrarengiz ölüm: Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan bilim insanı 14'üncü kattan düştü Rusya'yı karıştıran esrarengiz ölüm: Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan bilim insanı 14'üncü kattan düştü         
10:26
Fenerbahçe, Erol Bulut'la ilgili devre arasına kadar karar almayacak Fenerbahçe, Erol Bulut'la ilgili devre arasına kadar karar almayacak         
10:20
İYİ Partili Yokuş, Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Oksijen tükenmesi sonucu Konya'da 8 hasta öldü mü? İYİ Partili Yokuş, Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Oksijen tükenmesi sonucu Konya'da 8 hasta öldü mü?         
09:57
Korona mutasyonu haberleriyle yükselişe geçen dolar 7,72'den işlem görüyor Korona mutasyonu haberleriyle yükselişe geçen dolar 7,72'den işlem görüyor         
09:43
Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı         
09:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı         
08:50
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı         
03:45
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti         
22:47
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 10:51:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzede aile yıkılan apartmanın yerine çocuk parkı yapılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei