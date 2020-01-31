Depremzede ailelere 2 evini ücretsiz tahsis etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzede ailelere 2 evini ücretsiz tahsis etti - Son Dakika

Depremzede ailelere 2 evini ücretsiz tahsis etti

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı ev sahipleri kira fiyatını artırırken, kent sakinlerinden Mehmet Türel Şener (65) ise boşta olan 2 evini, depremzede ailelere ücretsiz tahsis etti.

Depremzede ailelere 2 evini ücretsiz tahsis etti, System.String[]

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı ev sahipleri kira fiyatını artırırken, kent sakinlerinden Mehmet Türel Şener (65) ise boşta olan 2 evini, depremzede ailelere ücretsiz tahsis etti.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin ölümüne neden olan 6.8 büyüklüğündeki depremde evi hasar görenler sağlam binalara taşınmak isteyince, bazı ev sahipleri kira fiyatlarında artış yaptı. Depremzedeler bu duruma tepki gösterirken, Aksaray Mahallesi'nde oturan Mehmet Türel Şener ise boş olan 2 evini depremzedelere ücretsiz tahsis etti.

Ailelerin, evlerinde istedikleri kalabileceğini anlatan Şener, "Gün bugündür. Herkes hayrını, zekatını, iyiliğini, insanlığını göstermelidir. Bugünü fırsata çevirmek insanlık ayıbıdır. Ben boş olan evimi komşum olan iki aileye ücretsiz tahsis ederek, istedikleri kadar oturma sözü verdim. Bu acı günde herkesin herkese yardım eli uzatması insanlık görevidir" dedi.


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ümraniye'deki üvey anne dehşeti; ifadesi ortaya çıktı
Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:39:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzede ailelere 2 evini ücretsiz tahsis etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]