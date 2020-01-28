Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede annenin evlatlarıyla görüşme isteğini yerine getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede annenin evlatlarıyla görüşme isteğini yerine getirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede annenin evlatlarıyla görüşme isteğini yerine getirdi

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlatlarını görmek isteyen depremzede bir annenin isteğini yerine getirdi. Erdoğan, annenin Trabzon'da bir firmada çalışan oğlunun patronunu aradı ve izin aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede bir anneyi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Depremzede annenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oğullarını görmeyi talep etmesi üzerine Erdoğan anında harekete geçti ve gerekli yerlere talimatları verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki deprem sonrası hastanede tedavi gören bir depremzede anneyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaralı anne çalışan iki oğlunun yanına gelmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin almasını istedi.

ERDOĞAN, İKİ OĞLU İÇİN İZİN AYARLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu talep üzerine annenin yanında olan polis oğlu ve Trabzon'da bir şirkette muhasebecilik yapan diğer oğlu için izin ayarladı.

"AHMET'İ HEMEN GÖNDER"

Annenin Trabzon'daki oğlu için şirket müdürünü arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben senin yanındaki bir kardeşimizin annesinin yanındayım. Ahmet Can senin personelin. Muahasebe bölümündeymiş. Şimdi ona sen bir 15 gün izin ver. O annesinin hizmetinde bulunsun. Zaten çok özlemişler. Hele hele de şimdi bir depremzede olarak da bir darbe yemiş. Sen şimdi Ahmet'e söylüyorsun Ahmet'i hemen annesinin yanına yolluyorsun" diyerek izin aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede annenin evlatlarıyla görüşme isteğini yerine getirdi
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Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Elazığ, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:40 
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