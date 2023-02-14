Depremzede Berk, "Her şeyi sil baştan yapacağız, hayatımızı tekrardan kuracağız" - Son Dakika
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Depremzede Berk, "Her şeyi sil baştan yapacağız, hayatımızı tekrardan kuracağız"

14.02.2023 18:15

Depremzede Berk, "Her şeyi sil baştan yapacağız, hayatımızı tekrardan kuracağız" Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman'da yakalan depremzede Emine Berk, "Canımızı kurtarıp memleketimizi terk ettik. Ancak biz memleketimize geri döneceğiz ve her şeyimizi sil baştan yapacağız.

Depremzede Berk, "Her şeyi sil baştan yapacağız, hayatımızı tekrardan kuracağız"

YOZGAT - Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman'da yakalan depremzede Emine Berk, "Canımızı kurtarıp memleketimizi terk ettik. Ancak biz memleketimize geri döneceğiz ve her şeyimizi sil baştan yapacağız. Hayatımızı tekrardan kuracağız." dedi.

Yozgat'ta valilik ve belediye tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası hummalı bir şekilde devam ediyor. Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda toplanan yardımlarla, kente gelen depremzedelerin ihtiyaçları onlarca gönüllü tarafından karşılanıyor. Yetkililer ise vatandaşlara özellikle kuru gıda, temizlik malzemesi ve iç çamaşırı gibi yardımların yapılması çağrısında bulunuyor.

Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor

Gönüllülerden Semiha Nur Doğru depremzedelere yardım kampanyalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyerek, "Yozgat Valiliğimiz ve belediyemizin düzenlediği afet bölgesine yardımlar için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün depremin birinci haftasındayız ve çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Biz de gönüllü olarak destekliyoruz. Burada ilk gün yardım sevkiyatını gerçekleştirdik, yardımları kabul ettik. Bugünlerde de depremzede ailelerimiz geliyor, onlara yardımcı oluyoruz. İhtiyaçlarını gideriyoruz, onlarla tek tek ilgileniyoruz. Mükemmel bir dayanışma söz konusu, bir hafta geçti ama yoğunluk hala dinmedi." dedi.

Yaşanılabilecek şehir kalmadı

Öte yandan ise deprem bölgesinden Yozgat'a gelen aileler de yurt ve misafirhanelere yerleştirilerek gönüllüler tarafından ihtiyaçları gideriliyor. Adıyaman'dan Yozgat'a gelen Sakine Berk, "Adıyaman'dan geldik. Anlatılacak gibi değil çok korkunçtu. Oradan biran önce çıkma gereği duyduk artık yaşanılabilecek bir şehir kalmadı. Ev kalmadı, sağlam olan bir iki katlı evler kaldı. Burada belediyemiz bize yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

Canımızı kurtarıp memleketimizi terk ettik

Deprem felaketi sonrası memleketlerine geri dönerek hayata sil baştan başlayacaklarını anlatan Sakine Berk de, "Yaşadığımız çok kötü ve korkunç bir şeydi. Çok şükür canımız, evlatlarımız sağ. Canımızı kurtarıp memleketimizi terk ettik. Ama bu değil ki geri dönmeyeceğiz, biz memleketimize geri döneceğiz ve her şeyimizi sil baştan yapacağız. Tekrardan kuracağız biz hayatımızı." ifadelerine yerdi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Celal Atik, Adıyaman, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremzede Berk, 'Her şeyi sil baştan yapacağız, hayatımızı tekrardan kuracağız' - Son Dakika

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