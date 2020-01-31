Depremzede Cemile teyzeye Başkan Gürkan sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzede Cemile teyzeye Başkan Gürkan sahip çıktı - Son Dakika

Depremzede Cemile teyzeye Başkan Gürkan sahip çıktı

6 saat önce

Elazığ Sivrice ilçe merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Uzun Hüseyin Mahallesi'nde de yıkımlara sebep oldu.

Depremzede Cemile teyzeye Başkan Gürkan sahip çıktı, System.String[]

Elazığ Sivrice ilçe merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Uzun Hüseyin Mahallesi'nde de yıkımlara sebep oldu. Depremde evi kullanılamaz hale gelen Cemile teyzeye devlet sahip çıktı.


Uzun Hüseyin Mahallesi İlköğretim Okuluna sığınan Cemile teyzenin dramı, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyaretleri sırasında ortaya çıktı. Tek başına yaşayan Cemile teyze, kulakları duymuyor ve hastaydı. Yaşanan deprem olayı sonrası İstanbul'da yaşayan oğlu, annesinin yanına gelmemişti. Durumunu gözyaşları içinde Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a anlatan Cemile teyze, yardım istedi.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cemile teyzenin İstanbul'da yaşayan oğlunu arayarak, durumu ile ilgili bilgiler verip annesine sahip çıkmasını istedi. Gerek uçak bileti, gerekse de otobüs biletinin Büyükşehir Belediyesince karşılanacağını belirten Başkan Gürkan, "Annenin evi büyük hasar görmüş. Şuanda okulda yatıp kalkıyor. Biz yaşlılarımızı burada böyle bırakmayacağız. Gerekirse huzur evine götürüp bakımlarını üstleneceğiz. Anneniz gözyaşları içerisinde sizlerin yardımını bekliyor. Ona ilgisiz kalmanız beni çok rahatsız etti. Siz annenize sahip çıkın biz gereken her şeyi yaparız" dedi. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:26 Kaynak: İHA
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