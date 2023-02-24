Depremzede çocuğun polis otosundaki megafondan söylediği şarkı duygulandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremzede çocuğun polis otosundaki megafondan söylediği şarkı duygulandırdı

24.02.2023 17:11
Depremzede çocuğun polis otosundaki megafondan söylediği şarkı duygulandırdı

Adıyaman'da depremzede bir kız çocuğunun, polis aracındaki megafondan şarkı söylemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adıyaman'da depremzede bir kız çocuğunun, polis aracındaki megafondan şarkı söylemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da geçici görevde bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yandan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olurken, bir yandan da depremden etkilenen çocuklara moral vermeye çalışıyor.

Kentte görev yapan bir devriye ekibinin, karşılaştığı depremzede kız çocuğu ile diyaloğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Araçtaki başka bir polis tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, polis kız çocuğundan bildiği bir şarkıyı söylemesini istiyor.

Bunun üzerine kız çocuğu polis otosundaki megafondan, "Duydum ki bensiz yaralı gibisin" şarkısını söylüyor. Görüntülerde ekip otosundaki polisin, duygulanması ve alkışlaması yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Depremin ardından 30 santim havaya kalkıp 2 metre ileriye giden ev hayrete düşürdü: Ev resmen yürüdü Depremin ardından 30 santim havaya kalkıp 2 metre ileriye giden ev hayrete düşürdü: Ev resmen yürüdü Depremzede çocuğun polis otosundaki megafondan söylediği şarkı duygulandırdı Depremzede çocuğun polis otosundaki megafondan söylediği şarkı duygulandırdı Depremler toplam bin 275 kilometrelik demir yolu hattına hasar verdi Depremler toplam bin 275 kilometrelik demir yolu hattına hasar verdi

Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzede çocuğun polis otosundaki megafondan söylediği şarkı duygulandırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:33 Beşiktaş macerası sona mı eriyor? Atiba Hutchinson'a Kanada'dan sürpriz teklif
20:27 Son Dakika: Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:38 Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı listelendi! Aralarında Türkiye'den tek yer var
19:26 11 sezondur ülkemizde forma giyiyordu! Başarılı kaleci Ruud Boffin futbolu bıraktı
18:02 Konut kredilerinde limit güncellendi: 5 milyon liranın altındaki daireler için yüzde 90'a kadar kredi kullanılabilecek
18:00 Görüntüler ortaya çıktı! Dünya, Pique'nin annesinin Shakira'ya yaptığını konuşuyor
17:41 Trabzonspor, İsviçre'ye gelen binlerce taraftarını unutmadı: Derin üzüntü içerisindeyiz
16:30 Samandağ'da gurbetçiler, depremzedelere "hirisi" dağıttı
16:48 Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçıların bıraktığı not ve para duygulandırdı
17:26 Rusya'da 23 yaşındaki eşini öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2023 20:59:33. #1.13#
SON DAKİKA: Depremzede çocuğun polis otosundaki megafondan söylediği şarkı duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement