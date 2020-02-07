Depremzede çocuklar, annelerine hediye hazırladı - Son Dakika

Elazığ'da "Çocuk Psikoksosyal Destek"çadırında depremzede çocuklar, anneleri için kendi el emekleri ile hediye hazırladı.



24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle evleri ağır hasar gören aileler, kentte oluşturulan çadırkentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Kültür Park'ta bulunan çadırkent içine çocuklar içinde "Psikososyal Destek" çadırı kuruldu. Depremin çocuklardaki etkisini azaltılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde çadırda çeşitli sosyokültürel ve eğitici etkinlikler yapıldı. Etkinlikler kapsamında çocuklar anneleri için el emekleriyle üzerinde duygularını anlatan yazıların olduğu hediye paketleri hazırladı.



Psikososyal destek için Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesin'den deprem bölgesine görevlendirilen Çocuk Gelişimci Simanur Ayaz bilgi verdi.



Çocuk çadırında her gün birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler yaptıklarını anımsatan Ayaz," Çocuk destek çadırımızda hizmet alan çocuklarımız da bugün el emekleriyle hazırladıkları ve üzerinde duygularını anlatan yazıların olduğu hediye paketlerini ananelerine hediye etti.Destek hizmeti verirken amacımız çocukların yaşadıkları bu olumsuz duygu durumları ile baş edebilme becerilerini artırmak ve hayata adaptasyon sürecini hızlandırmaktır. Annelerimizi bu sürece katmak amacıyla bu tarz bir etkinlik yaptık. Çocuklarımızla hazırlanan hediye paketlerini ananelerimize ulaştırdık"dedi. - ELAZIĞ