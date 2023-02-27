Depremzede çocuklar için 319 bin 241 'koruyucu aile' başvurusu - Son Dakika
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Depremzede çocuklar için 319 bin 241 'koruyucu aile' başvurusu

27.02.2023 17:55
Depremzede çocuklar için 319 bin 241 'koruyucu aile' başvurusu

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından 319 bin 241 aile, afetzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından 319 bin 241 aile, afetzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası enkaz altından çıkarılan, korumaya ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklara koruyucu aile olmak isteyen aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na e-Devlet üzerinden başvuruda bulunuyor. 6 Şubat'tan bu yana e-Devlet üzerinden yapılan başvuru sayısı 26 Şubat itibarıyla 319 bin 241 oldu.

SÜREÇ 3-6 AYÖte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, başvuru üzerine yapılan ilk görüşme sonrası koruyucu aile olma sürecine devam etmek isteyen ve ilk görüşmesi olumlu geçen kişilerden sağlık raporu ve adli sicil belgesi gibi çeşitli belgelerin istendiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda başvuruya engel bir durum tespit edilmediği takdirde sosyal inceleme sürecine geçilmektedir. Sosyal inceleme ile başvuranların kişilik özellikleri, bir çocuğun bakımını sağlama becerileri, aile ilişkileri, yaşanılan hanenin fiziksel koşulları, çevre koşulları gibi konular araştırılmaktadır. Böylece kişilerin koruyucu aileye uygun olma durumu, konusunda uzman meslek elemanlarınca değerlendirilmektedir. Ayrıca başvurular il müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar yoluyla gözden geçirilmekte ve uygun bulunan ailelerimiz koruyucu aile statüsü kazanarak sıraya alınmaktadır. Bu süreç 3-6 ay arası değişen bir zamana yayılmaktadır. Bu sürede koruyucu ailelerin bir çocuğa koruyucu aile olma yönündeki kararlılıkları değerlendirilmektedir. Böylece çocuğun koruyucu aileye yerleştirildikten sonra tekrar kuruluşa dönmesinin önüne geçilmektedir. Çocukların ikincil bir travmayı yaşaması önlenmektedir" denildi.

Çocukların koruyucu ailelerin yanında ilk yıl her ay, sonraki yıllarda üç aylık sürelerle izlendiği; koruyucu ailelere, çocuğun bakım ve yetiştirilme masraflarına karşılık olarak yönetmelik ile belirlenen oranlarda ve kalemlerde aylık ödeme yapıldığı kaydedildi. Koruyucu aile hizmetinde nüfus kaydında çocuğun biyolojik ailesinin bilgilerinin yer aldığı, koruyucu aile hizmetinin çocuğun korunma kararı kaldırılıncaya kadar devam ettiği, koruyucu ailede yetişen çocukların istihdam hakkından yararlandığı bildirildi.

Kaynak: DHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzede çocuklar için 319 bin 241 'koruyucu aile' başvurusu - Son Dakika

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