Depremzede çocuklar için anlamlı iş birliği - Son Dakika

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremzede çocuklara yönelik hazırlanan program kapsamında İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK) ile iş birliği protokolü imzaladı. "Oyun Yeniden Başlıyor" projesiyle 16 hafta boyunca 144 çocuğa internet üzerinden drama eğitimi, ihtiyaç halinde ailelere de psikolojik destek verilecek.

Sivil Toplumu Destekleme Vakfı (STDV) tarafından, İzmir depremine özel olarak sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla yapılan hibe çağrısı kapsamında İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK) ve Bayraklı Belediyesi iş birliğiyle, depremden etkilenen 144 çocuğa eğitici drama teknikleriyle hazırlanan 16 haftalık eğlenceli program ve velilere de destek toplantıları düzenlenecek. "Oyun Yeniden Başlasın" projesi, depremden etkilenen 6-12 yaş arasındaki çocukları kapsayacak. Bayraklı Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü iş birliği, Ege Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Makbule Başbay ve Öğr. Gör. Fulya Atalay Yalçın'ın danışmanlığı ile çevrim içi toplantılar gerçekleştirilerek başlayan proje, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve İZEK Yönetim Kurulu Üyesi Eda Güzel tarafından imzalanan protokol ile hayata geçirildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı, vizyon projemizle çıktığımız yolda çocuklarımız ve gençlerimiz için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Depremde yaşadıkları kayıplar ile büyümek zorunda olan çocuklarımız için böylesine anlamlı bir projede yer aldık. Depremde, gerek fiziki gerekse ruhsal olarak zarar gören ailelerimizin ve çocuklarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Bize düşen görev de onların ihtiyaçlarına yanıt vermek. Her şey çocuklarımız ve geleceğimiz için" dedi.

İZEK Kurucu Ortağı Çocuk Gelişimi ve Drama Eğitmeni Burçak Temel, "Uzun soluklu bir çalışma ile depremzede çocuklarımıza anlık çözümler yerine kalıcı bir program uygulamayı hedefledik. Çocuklarımızın travmaları atlatmalarında en iyi aracın eğitim olduğuna inanarak planladığımız programı Bayraklı Belediyesi ile birlikte sürdürüyoruz. Bu kapsamda eğitmenlerimiz çocuklarımızla tek tek özel olarak ilgilenecek. Travmatik bir durum saptandığında uzman çocuk psikologlarıyla destekleyici bir süreç başlatılacak; ayrıca ebeveynlere de destek sağlamak için aile oturumlarıyla bir afet durumunda ve sonrasında çocuğa nasıl davranılmalı ve çocuk gelişimi ile ilgili toplantılar düzenlenecek. Eğitim programının sonunda projeyi bilimsel bir çalışmaya dönüştüreceğiz. Yaptığımız eğitimi, içeriğiyle birlikte bir kitapçık halinde insanların ulaşabileceği hale getireceğiz. Bayraklı'da başlayan bu çalışma her yerde kullanılabilecek bir kaynak olacak. Çocuklarımıza elimizden geldiğince her zaman destek olacağız" diye konuştu. - İZMİR