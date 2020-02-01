Depremzede çocuklar için etkinlik - Son Dakika
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Depremzede çocuklar için etkinlik

6 saat önce

Elazığ'da çadır kentlerde yaşayan depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenerek sosyal destek sağlanmaya devam ediyor.

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Elazığ'da çadır kentlerde yaşayan depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenerek sosyal destek sağlanmaya devam ediyor.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından çadır kentlere yerleştirilen depremzedeler yaşamlarını tüm zorluklara rağmen sürdürüyor. En çok çocukların etkilendiği deprem nedeniyle, tüm kurumların devrede olduğu gibi jandarma ve belediye ekipleri de onları yalnız bırakmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ve Elazığ Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu koordinesinde çadır kentlerden birinin bulunduğu Kültürpark'a kurulan tiyatro sahnesinde Karagöz-Hacivat gösterisi yapılarak depremzede çocuklarının eğlenceli vakit geçirilmesi sağlanıyor.


Jandarmanın kadın personelleri de anne şefkati ile çocuklarla yakından ilgilenerek, onlarla çeşitli oyunlar oynayıp, boyamalara gerçekleştirerek deprem korkularını yenmelerine katkı sunuyor. - ELAZIĞ

Jandarma, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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