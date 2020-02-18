Depremzede çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzede çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Depremzede çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlendi

7 saat önce

Elazığ'daki depremzede çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirildi.

Depremzede çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlendi, System.String[]

Elazığ'daki depremzede çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirildi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonuyla 37 kişiden oluşan uzman ekip tarafından Elazığ'da depremden etkilenen ve aileleriyle çadırda kalan çocuklara yönelik "yalnız değilsiniz, birlikte güçlüyüz" temasıyla sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.

Depremden etkilenen çocukların motivasyonlarını artırmak amacıyla yapılan etkinliklerde, palyaço gösterisi ve yüz boyama yapıldı, tiyatro oyunu sahnelendi.

Etkinliklerin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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