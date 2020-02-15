Depremzede çocuklar kartopu oynayarak eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzede çocuklar kartopu oynayarak eğlendi - Son Dakika

Depremzede çocuklar kartopu oynayarak eğlendi

11 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen depremde evleri hasar gören ve çadır kentlerde aileleri ile birlikte yaşamaya başlayan çocuklar, psikososyal destek ekipleriyle kartopu ve futbol oynayarak güzel vakit geçirdi.

Depremzede çocuklar kartopu oynayarak eğlendi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremde evleri hasar gören ve çadır kentlerde aileleri ile birlikte yaşamaya başlayan çocuklar, psikososyal destek ekipleriyle kartopu ve futbol oynayarak güzel vakit geçirdi.


Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Evleri hasar gören vatandaşlar için kurulan çadır kentlerde aktif olarak çalışmalarını yürüten ve ailelerle görüşen psikososyal destek ekipleri, çocuklara yönelik aktiviteler düzenliyor. Ataşehir Mahallesi'nde kurulan çadır kentte çocuklar, gönüllü ekipler ile kartopu oynadı.


Batman'dan gönüllü olarak deprem bölgesine geldiklerini dile getiren Psikolog Deniz Esmer, "Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında iki kişi gönüllü olarak deprem bölgesine geldik. Bizler depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve çocuklara yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle depremden olumsuz etkilenen çocuklarımıza yönelik etkinlikler yapıyoruz. Bugün de depremden etkilenen çocuklarımız ile kartopu oynadık. Çocuklarımızda gelişen bazı semptomlar oluyor, özellikle alt ıslatma ve uyku bozuklukları gibi. Biz de bunlarla baş etmek amacıyla sosyal etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu alanda psikososyal destek çadırımız var. Bazı çocukları ve gruplarımız ile orada etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bazı arkadaşlarımız da dışarıda etkinlik gerçekleştiriyorlar. Çocuklarımız üzerinde gelişen semptomları yok etmek ve azaltmak adına çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu etkinliklerin çocuklar üzerinde olumlu tarafları oluyor. Depremden etkilenen çocuklarda meydana gelen uyku bozukluğu, alt ıslatma ve çadır şartlarında bazı hijyen problemleri, hem de mahremiyet sıkıntıları oluyor. Hem mahremiyet hem de hijyen eğitimlerini veriyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar ile çocuklarda kaygı seviyesi ve yaşadıkları sorunlar azalmaktadır" dedi.


Kendilerini ziyaret eden ağabey ve ablaları ile güzel vakit geçirdiklerini dile getiren çocuklardan Ali Rıza Hakivan, "Bugün kartopu oynuyoruz. Çok mutluyum, abiler bizi çok eğlendiriyorlar. Psikososyal destek grubu bizlere çeşitli oyunlar oynatıyorlar" şeklinde konuştu.


Kartopu oynadıkları için mutlu olduklarını aktaran çocuklardan Zeynep Tajik ise karın keyfini çıkarttıklarını söyledi. - ELAZIĞ

Futbol, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı
Sevgililer Günü'ne özel kardan sevgili yaptılar Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı Son Dakika: Trabzonspor'a müjde! Sörloth'un cezası 1 maça indirildi

Son Dakika Haberleri
08:50 Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti
08:48 Sevgililer Günü'nde eğlence mekanları doldu taştı
08:40 Şarkıcı Sıla Gençoğlu, rahatsızlandığı için Ankara konserini iptal etti
07:46 Babil'de sırlar çözüldü! Ayşe'nin polis olduğu ortaya çıktı
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 09:37:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzede çocuklar kartopu oynayarak eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]