Depremzede çocuklara "bayramlık" için seferber oldular - Son Dakika

Fırat Üniversitesinde okuyan Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi üyesi 300 öğrenci, Elazığ ve Bingöl'de yaşanan depremden etkilenen çocukları Kurban Bayramı'nda mutlu etmek için seferber oldu.

Elazığ'daki depremzedelerin yardımına koşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede de aktif görev yapan Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi üyesi gençler, bu kez Kurban Bayramı'nda depremzede çocukların yüzünü güldürmek için harekete geçti.

Gönüllü gençler, 24 Ocak'ta yaşanan merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 14 Haziran'da meydana gelen merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklar için "Bayram en çok çocuklara yakışıyor" sloganıyla çalışma başlattı.

Gençler, hayırseverlerin desteği ile çocuklara bayramda hayal ettikleri giysi ve ayakkabıları ulaştırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Çocuklara ulaşıp hayal ettikleri giysinin modelini ve rengini öğrenen gençler, bu doğrultuda satın aldıkları ürünleri paketleyerek depremin yaşandığı bölgelerde köy köy, mahalle mahalle dolaşıp çocuklara ulaştırıyor.

Depremzede çocuklar, bayrama günler kala kendilerine yapılan sürprizden büyük mutluluk duyuyor.

Elazığ ve Bingöl'de 2 bini aşkın çocuğa ulaşılması hedefleniyor

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, AA muhabirine, bölgedeki çocukların hem deprem hem de salgın süreci dolayısıyla zorlu bir süreç yaşadığını söyledi.

Yaşanan sıkıntılı süreçte yaraların sarılması için sürekli gönüllülük esası ile iyilikte bulunduklarını ifade eden Eğit, "Üniversiteli gençler olarak bu yola, 'Dünyaya iyilik hakim olana kadar durmak yok' sloganı ile çıktık. İyilik, tebessüm ve gönüllük adına ne gerekiyorsa onu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Çocukların tebessümü ile bayramlar daha güzel oluyor." dedi.

Gönüllü gençler ile çocukları hayal ettikleri bayramlıklara kavuşturmak için çalıştıklarını dile getiren Eğit, "Elazığ ve Bingöl, deprem ve koronavirüsten çok etkilendi. Yaşlarına, istedikleri model ve renge göre giysi alıyor, çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Bu proje ile Elazığ ve Bingöl'de 2 bini aşkın çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Eğit, çalışmayı hayırseverlerin desteğiyle yürüttüklerine işaret ederek, hayırseverlerle depremzede çocuklar arasında köprü olduklarını kaydetti.

"Hem ailelere destek olmak hem de çocukları mutlu etmek için çalışıyoruz" diyen Eğit, bayramlıkların dağıtımında sahada 300'ü aşkın gönüllünün görev aldığını aktardı.

Eğit, "İstekleri doğrultusunda hazırlanan hediyeleri gönüllülerimiz ev ev, köy köy gezerek teslim ediyor. Çocukların yüzlerinde ki o tebessümü görmek bize yetiyor." ifadesini kullandı.

"Çocukların mutluluğu bizim de mutluluğumuz"

Gönüllü gençlerden Buse Çakmak da deprem sürecinden beri insanlara yardımcı olmak ve iyilik için çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini vurgulayan Çakmak, şöyle konuştu:

"Kıyafetleri çocuklara ulaştırmaya başladık. Gönüllü olarak çıktığımız bu yolda gerçekten güzel işler başarıyoruz. Ayarladığımız kıyafetleri çocuklara sürpriz şekilde hediye edeceğiz. Çocuklarımız çok mutlu oluyor. Çocukların mutluluğu bizim de mutluluğumuz."

"Bayramlığım evime geldi"

Bayramlık hediye edilen çocuklardan Neslihan Altun, "Bayramlığım evime geldi. Yaşanan salgından dolayı çarşıya gidemiyoruz. Çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Çocuğuna bayramlık hediye edilen anne Habibe Aslan da bayrama günler kala çocukların yüzünü güldüren herkese teşekkür etti.