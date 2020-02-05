Depremzede çocuklara eğlence çadırı - Son Dakika

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, depremden etkilenen Kırkağaçlı çocuklar için "eğlence çadırı" kurdu.

Deprem nedeniyle yarı yıl tatilinin bir hafta uzatıldığı Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde çocuklara yönelik de çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri seminerlerde çocuklara destek oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri de çocuklar için Kırkağaç'ta "eğlence çadırı" kurdu.

Karakurt Mahallesi'ndeki çok amaçlı salonda düzenlenen etkinlikte, çocuklar voleybol, badminton oynadı, oyun parkında keyifli vakit geçirdi.

Karakurt 75. Yıl İlkokulu Müdürü İbrahim Görücü, çocuklara 3 gün boyunca yönelik seminer verildiğini belirterek, öğrencileri yeniden okula gitmeye hazır hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Eğlence çadırı" ile çocukların depremin olumsuz etkilerinden kurtularak keyifli zaman geçirdiklerini dile getiren Görücü, "Öğrencilerimize motivasyon artırıcı, eğitici, eğlendirici çalışmalar yapıldı. Okullar açılmadan onların moralini yüksek tutmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Projeler Sorumlusu Ümit Konca da depremzede çocuklara destek vermek için bölgeye geldiklerini söyledi, "Çocuklarımızın yaralarını bir nebze hafifletmek, yaşadıkları psikolojik sıkıntılardan bir nebze olsun arındırmak için buraya geldik ve sporun çeşitli faaliyetlerini burada çocuklarımız için uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Muhammet Emin Çakır ise "Deprem sonrası hemen evden ayrıldık ve geceyi arabamızda geçirdik." dedi.

Muhammet Furkan Çoban da yaşanan artçı depremlerden dolayı çadırda kaldıklarını kaydetti.