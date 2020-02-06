Depremzede çocuklara motivasyon etkinlikleri sürüyor - Son Dakika
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Depremzede çocuklara motivasyon etkinlikleri sürüyor

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası aileleriyle evsiz kalan çocuklara motivasyon amaçlı çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Depremzede çocuklara motivasyon etkinlikleri sürüyor, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası aileleriyle evsiz kalan çocuklara motivasyon amaçlı çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde çöken ve hasar gören binalarının yıkımı kontrollü olarak devam ederken, bir çok aile, AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentler ile spor salonları başta olmak üzere belirlenen yerlerde yaşamlarını sürdürüyor. Ailesi ile birlikte bu alanlarda yaşayan çocuklar için çeşitli motivasyon etkinlikleri düzenleniyor. İHH Elazığ Yardım Derneği'de çocukları motive etmek için Abdullahapaşa mahallesinde bulunan Yakup Kılıç Spor Salonunda motivasyon etkinliği düzenledi. Etkinlikte, çocuklar Hacivat- Karagöz oyununu izledi, çeşitli etkinliklerle eğlenme fırsatı buldu.


Derneğin eğitim birimi sorumlusu Kamil Seçkin, "Malum depremin yıkıcı bir etkisi oldu. Çocuklarımızın ve ailelerimizin fiziksel eksikliklerini gidermeye çalıştık. Bu süreçten sonrada onların psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Bizde bu gün Elazığ'da çadırda yaşayanlar başta olmak üzere çocuklarımıza moral, motivasyon amaçlı psikolojik destek sağladık. Burada izleyecekleri gösteriler onların normal hayata dönmelerini biraz daha kolaylaştıracaktır. Bu gün İstanbul'dan gelen profesyonel bir ekibimiz var. Burada Hacivat ve Karagöz başta olmak üzere bir çok etkinlik ile çocukları neşelendirecekler" dedi.


Tiyatro oyuncusu İsmail Yeşilbağ, "Çocuklarımız eğlenmeli, gülmeli ve çocuklarımız yaşadıkları travmayı kalplerinden atmalı. Bunun için burada canlı Hacivat - Karagöz gösterileri, palyaço gösterileri ve çocuk etkinlikleri yapıyoruz" diye konuştu.


Çocuklarda, yapılan etkinliklere moral bulduklarını ve eğlendiklerini aktardı. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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