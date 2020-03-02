Depremzede çocuklara oyuncak dağıttılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzede çocuklara oyuncak dağıttılar - Son Dakika

Depremzede çocuklara oyuncak dağıttılar

6 saat önce

VAN'da Gürpınar ilçesi Kızılay Şubesi, Başkale ilçesindeki depremzede çocuklara oyuncak dağıttı.

Depremzede çocuklara oyuncak dağıttılar, System.String[]

VAN'da Gürpınar ilçesi Kızılay Şubesi, Başkale ilçesindeki depremzede çocuklara oyuncak dağıttı. Türk Kızılay Gürpınar İlçe Koordinatörü Celal Atan, ilk günden beri depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye- İran sınır hattında 23 Şubat günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesinde Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde yıkıma neden oldu. Depremde, 10 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi de yaralandı. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, Gürpınar İlçesi Kızalay Şubesi de bu alanda yoğun bir çalışma başlattı. Türk Kızılay Gürpınar Temsilciliği, depremden etkilenen çocuklar için de oyuncak dağıtımında bulundu.Türk Kızılay Gürpınar İlçe Koordinatörü Atan, "Kızılay olarak depremin ilk gününden bu yana Başkale'deyiz. Depremzedelerin yaralarını sarmak için bütün gayretimizle çalıştık ve bu çalışmaları sürdürüyoruz. Özelikle çocuklar büyük travma yaşadı bu travmayı aza indirmek için de çocuklarımıza hediyeler dağıtarak mutlu olmalarını sağlamaya çalıştık" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:16 Kaynak: DHA
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