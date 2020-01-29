Depremzede çocuklara özel psikolojik destek - Son Dakika

6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Malatya'da öğrenciler hazırlanan özel eğitim programları ile o geceyi unutmaya çalışıyor.



Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli şiddetli depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Bir taraftan deprem bölgesinde yaralar sarılırken, bir taraftan da depremin oluşturduğu travmanın izleri silinmeye çalışılıyor.



Milli Eğitim Bakanlığının talimatı ile depremin en yıkıcı olduğu Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde gün içinde öğrencilere özel etkinlikler yapılıyor. Doğanyol Öğretmenevinde gerçekleşen özel etkinliklere katılan çocuklar bir nebze de olsa deprem stresini atmaya çalışıyor.



Malatya Rehberlik Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Mesut Aşık, dün itibariyle bölgede 10 psikolojik danışman ile çocuklara ilk psikolojik yardım hizmetlerini sunmaya başladıklarını söyledi. 3 grup halinde etkinlikler yaptıklarını ifade eden Aşık, "Burada çocuklara ısınma etkinlikleri, güvenli ilişkiler eğitimi, travma sonrası stres bozukluğunu azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar bakanlığımızın koordinasyonunda devam edecek" dedi.



Depremzedeler ise 6,8 şiddetindeki depremin yol açtığı korku ve travmanın halen sürdüğünü belirterek bu tür etkinliklerle çocukların bu stresten kurtulacağını söyledi. - MALATYA