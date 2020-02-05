Depremzede çocuklara polisten şefkat eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzede çocuklara polisten şefkat eli - Son Dakika

Depremzede çocuklara polisten şefkat eli

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası çadır kentlerde yaşamaya başlayan çocuklarla yakından ilgilenen polisler, onları kuaföre götürdü.

Depremzede çocuklara polisten şefkat eli, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası çadır kentlerde yaşamaya başlayan çocuklarla yakından ilgilenen polisler, onları kuaföre götürdü.


24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde çok sayıda bina yıkılmış ve hasar görmüştü. Evleri hasar görenler, kentin çeşitli bölgelerine AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı. Tüm kurumların olduğu gibi Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'de çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere ailelerle yakından ilgilenerek yardımcı oluyor. Son olarak Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çadır kentlerde yaşayan 100 çocuğu kuaföre götürdü. Kuaföründe desteğiyle, saç kesimleri yapılan çocuklarla çeşitli etkinliklerde gerçekleştirildi.


Yapılan etkinlikle ilgili bilgi verene 3. Sınıf Emniyet Müdürü Neşe Sel, "Müdürlüğümüz aracılığıyla çocuklarımızın kişisel bakımlarını yaptırdık. Polislerimiz tüm çadır alanlarında görev alıyor. Vatandaşlarımız polislerimiz ile her zaman irtibat sağlayabilmektedir. 155 polis ihbar hattımızla vatandaşlarımızın daima hizmetindeyiz"dedi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:19 Kaynak: İHA
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