Depremzede çocuklara, sanat ve spor aktiviteleri ile moral veriliyor - Son Dakika

Depremzede çocuklara, sanat ve spor aktiviteleri ile moral veriliyor

05.11.2020 10:20
Depremzede çocuklara, sanat ve spor aktiviteleri ile moral veriliyor, System.String[]

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli sanatsal ve sportif etkinliklerle Bayraklı'da yaşayan depremzede çocukların içinde bulundukları psikolojik durumdan sıyrılıp hoşça vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli sanatsal ve sportif etkinliklerle Bayraklı'da yaşayan depremzede çocukların içinde bulundukları psikolojik durumdan sıyrılıp hoşça vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar yavaş yavaş sarılıyor. Bayraklı Manavkuyu Mahallesi'nde yaşayan, depremden etkilenen ailelerin çocukları, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle hayata tutunuyor. Çiğli Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev alan ekipler tarafından, gün boyunca çocukların eğlenceli vakit geçirerek deprem psikolojisinin üzerlerinden atılması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Çocuklar için eğlenceli etkinlikler

Okul öncesi çocuklar için Çiğli Belediyesi Masal Evi alanda çadırlar kurarak çocuklara yönelik eğitim ve eğlence amaçlı çeşitli aktiviteler düzenliyor. 36 - 53 ay grubu çocuklara yönelik çeşitli oyunlar, boyama, müzikli ritm, masal ve hikaye anlatımı ile kukla oyunları gibi etkinlikler yapılıyor. Bu çalışmalara ayrıca Çiğli Belediyesi ile ortak çalışma protokolü imzalanan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı da (KEDV) okul öncesi öğretmen, saha koordinatörü ve malzeme sağlayarak destekte bulunuyor. Çiğli Belediyesi çocuk Tiyatrosu ise çeşitli yaş gruplarına yönelik çocuklar için resim, oyun, drama ve dans atölyeleri ile çocukların sanatsal aktivitelerle zaman geçirmesini sağlıyor. Ayrıca tiyatro ve kukla gösterimleri, origami etkinliği ve film gösterimi ile akşam saatleri de dahil olmak üzere çocuklara zevkle geçirebilecekleri zamanlar yaratılmaya çalışılıyor.

Çocuklar spor yapıyor

Çiğli Belediyesi antrenörleri de sabah saatlerinden itibaren çocuklara çeşitli spor aktiviteleri yaptırıyor. Çeşitli yaş gruplarından oluşan çocukların bir kısmı taekwondo ve spor egzersizleri yaparak streslerini atıyorlar. Yine gün içinde antrenör eşliğinde basketbol ve futbol antrenman ve maçları yaparak günlerini hem hareket ederek hem de eğlenerek geçiriyorlar.

Başkan Gümrükçü: "Çocuklarımızı eğlendirmeye çalışıyoruz"

Depremden en çok etkilenen bölge olan Bayraklı ve Bornova'da çeşitli noktalarda kurulan yardım ve destek birimleriyle depremzedelerin yanında olan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü "Belediye olarak farklı etkinlikler düzenleyerek özellikle çocukların gönüllerince vakit geçirmelerini ve deprem psikolojilerini atmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Aile içinde bulundukların durumdan en az hasarla kurtulabilmeleri için bunu yapıyoruz. Çocuklarımızın psikolojik sıkıntılarından kurtulup normal yaşama adapte olmaları bizim için önemli ve ekiplerimizle sahada çocuklarımızın yanındayız" dedi. - İZMİR

Depremzede çocuklara, sanat ve spor aktiviteleri ile moral veriliyor
Depremzede çocuklara, sanat ve spor aktiviteleri ile moral veriliyor
Depremzede çocuklara, sanat ve spor aktiviteleri ile moral veriliyor
Depremzede çocuklara, sanat ve spor aktiviteleri ile moral veriliyor
Depremzede çocuklara, sanat ve spor aktiviteleri ile moral veriliyor
Depremzede çocuklara, sanat ve spor aktiviteleri ile moral veriliyor
Depremzede çocuklara, sanat ve spor aktiviteleri ile moral veriliyor

Çiğli Belediyesi, Bayraklı, Deprem, Çiğli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremzede çocuklara, sanat ve spor aktiviteleri ile moral veriliyor - Son Dakika


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