Depremzede çocuklara tablet desteği - Son Dakika

Depremzede çocuklara tablet desteği

23.11.2020 16:08
Depremzede çocuklara tablet desteği, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi uzaktan eğitime erişim için gerekli tablet ve internet paketi desteğini depremzede çocuklarla sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi uzaktan eğitime erişim için gerekli tablet ve internet paketi desteğini depremzede çocuklarla sürdürüyor. Bugün 26 deprem mağduru çocuk tabletine kavuştu. Büyükşehir Belediyesi, 2 bin tablet alımıyla ilgili ihale çalışmalarına devam ediyor.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören ve ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve internet paketi dağıtmayı sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem bölgelerindeki çocukların da yüzünü güldürüyor. Hem kendi alımını yaptığı hem de 'Askıda Tablet' kampanyası kapsamında gelen tablet, laptop ve bilgisayarların dağıtımını sürdüren Büyükşehir, bugün de deprem mağduru 26 çocuğu sevindirdi.

Büyükşehir ekipleri, tabletlerin dağıtımına Bayraklı bölgesinden başladı. Bilal Çakırcalı Parkındaki çadır kentte yaşayan 12. sınıf öğrencisi Zeynep Ay, üç haftadır uzaktan eğitime katılamadığını söyleyerek Büyükşehir'e tablet desteği için teşekkür etti. Depremde evi ağır hasar gördüğü için yeni bir eve taşınan Özlem Ünlü ise iki oğlunun bilgisayar olmadığı için çevrim içi derslere giremediğini söyleyerek, "Büyükşehir Belediyesi'nin tablet desteği vereceğini duyunca hemen başvurumuzu yaptık. Çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir ekipleri, afetzede çocuklar dışında bu hafta 100 adet tablet dağıtımı daha yapacak. Böylece toplam 295 tablet ve 9 dizüstü bilgisayar uzaktan eğitim gören öğrenciye ulaşmış olacak.

4 bin 850 öğrenci internetine kavuştu

Büyükşehir, 2 bin adet tablet alımına dair ihale çalışmalarını da sürdürüyor. Aralık ayı itibariyle alım sürecinin tamamlanması hedefleniyor. Büyükşehir kent genelinde etap etap 3 bini aşkın tablet dağıtacak. Büyükşehir, ayrıca interneti olmayan 20 bin öğrenciye 4 GB internet paketi verileceğini duyurmuştu. Gelen talepler doğrultusunda 4 bin 850 öğrencinin internet yüklemesi yapıldı.

Kampanya sürüyor

Büyükşehir'in başlattığı 'Askıda Tablet' kampanyası da sürüyor. Öğrencilere yeni veya ikinci el tablet, bilgisayar, laptop ulaştırmak isteyenler 'Biz İzmir' dijital platformu üzerinden kampanyaya dahil olabiliyor. Kampanyaya tablet ve bilgisayar ihtiyacıyla bugüne dek 100 bin kişi başvurdu. Büyükşehir ayrıca 25 bin çocuğa bot, mont ve 130 liralık kırtasiye kartı dağıtacak. Kırtasiye kartlarının dağıtımı bu hafta başlıyor. Bot ve montlar da kısa bir süre içinde ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılacak.

İki EBA noktası

Büyükşehir, Özel Tınaztepe Galen Hastanesi yanındaki çadır kent ile Aşık Veysel Rekreasyon alanında uzaktan eğitim gören öğrenciler için iki EBA erişim noktası da oluşturmuştu. - İZMİR

Depremzede çocuklara tablet desteği
Depremzede çocuklara tablet desteği
Depremzede çocuklara tablet desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tablet, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremzede çocuklara tablet desteği - Son Dakika


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