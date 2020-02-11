Depremzede çocuklara tiyatro morali - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Kent Konseyi işbirliği ile 'Oyun makinesi' adlı çocuk oyunu Manisalı çocuklara sergilendi. İnteraktif olarak sergilenen oyunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi öğrencileri, Kırkağaç ve Akhisar'dan gelen minikler ve Manisalı minikler keyifli bir gün geçirdi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Kent Konseyi işbirliği ile Pınar Çocuk Tiyatrosu'nun 'Oyun makinesi' adlı çocuk oyunu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda sergilendi. Oyuna, Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi öğrencileri, Manisalı miniklerin yanı sıra Akhisar ve Kırkağaç'ta depremden etkilenen minikler de moral olsun diye Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından izlemeye getirildi. Oyun, iki kardeşin teknoloji bağımlılığı dolayısıyla ailelerinin çocuklarına ders vermek için oynadığı bir takım oyunlar konusu etrafında dönüyor.



Depremzede çocuklara moral oldular



Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ve Kırkağaç'taki depremzede çocukları da sergilenen tiyatro oyununa getirdi. Moral olsun diye getirilen minikler, oynanan tiyatro oyununda bol bol eğlendiler. İnteraktif şekilde oynanan tiyatro oyununda çocuklar da oyuna büyük katılım sağladılar. Oyun sonunda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, tiyatro ekibine teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA