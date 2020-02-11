Depremzede çocuklara tiyatro ve kil şekillendirme eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzede çocuklara tiyatro ve kil şekillendirme eğitimi - Son Dakika

Depremzede çocuklara tiyatro ve kil şekillendirme eğitimi

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, depremzede çocuklara tiyatro ve kil şekillendirme eğitimi verdi.

Depremzede çocuklara tiyatro ve kil şekillendirme eğitimi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, depremzede çocuklara tiyatro ve kil şekillendirme eğitimi verdi.

Malatya Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi iş birliğiyle düzenlenen eğitimle depremden etkilenen çocukların psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi'nde 5 gün boyunca süren eğitime 200 çocuk katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, depremzede çocuklara tiyatro eğitimi verdi. Çocuklar, sanat merkezindeki kil şekillendirme atölyesinde keyifli vakitler geçirerek etkinliklere katıldı.

Etkinlikler kapsamında şehir tiyatrosu oyuncuları ayrıca depremzede çocuklara çeşitli skeç ve gösteriler sunarak moral vermeye çalıştı.

Malatya Valiliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı
Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:13:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzede çocuklara tiyatro ve kil şekillendirme eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]