Depremzede çocuklardan Kızılay gönüllülerine kart - Son Dakika

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından depremden zarar gören bölgeye giderek, Doğanlar Apartmanı ve çevresinde yürütülen yardım çalışmalarına katıldı. Kızılay'ın gönüllü çalışanlarına küçük depremzedeler de hazırladıkları kartlarla teşekkür etti.

Genç Kızılay İl Teşkilatı ve Türk Kızılay Manisa Şubesi ekipleriyle birlikte yardım çalışmalarına katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu; su, sıcak çorba, battaniye dağıtımlarını gerçekleştirdi. Kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımlarının gerçekleştirilmesinde de aktif görev alan topluluk üyeleri, enkaz altından çıkarılan Teneke isimli kediyi sahiplenerek bakımını gerçekleştirip veteriner hekime teslim etti.

Gönüllülerin yoğun çalışmalarına tanıklık eden küçük depremzedelerin hazırladıkları teşekkür kartlarıyla duygulu anlar yaşadıklarını belirten topluluk üyeleri, bu davranıştan güç aldıklarını belirtti. - MANİSA