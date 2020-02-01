Depremzede çocukları oyunlarla güldürdüler - Son Dakika

Elazığ'da depremden etkilenen çocukların yüzü, palyaço gösterileri, çeşitli oyunlar ve etkinliklerle gülüyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören ailelerin bir bölümü, barınma merkezi olarak belirlenen Yakup Kılıç Spor Salonu'na yerleştirildi.

Gün boyu salonda aileleriyle kalan çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor bakanlıkları iş birliğiyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüler, palyaço gösterileri ve çeşitli etkinliklerle çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Psikososyal Destek Saha Koordinatörü Cemile Şeyma Kopu, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile düzenledikleri proje kapsamında çocuklara oyuncak dağıtmak için geldiklerini söyledi.

Kopu, "Psikososyal destek grupları olarak depremzedelerimize 7 gün 24 saat destek hizmetleri veriyoruz. İhtiyaçlarını tespit edip yetkili kurullara iletiyoruz." dedi.

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi'nden gelen Murat Sözeyatarlar da depremin ilk anından itibaren kalben destek oldukları Elazığlılara, fiilen destek olmaya geldiklerini ifade etti.

Gece gündüz demeden 2 gündür gönüllülerle çalıştıklarını aktaran Sözeyatarlar, şunları kaydetti:

"Deprem korkusu yaşayan çocukların yüzlerini gülümsetmeye geldik. Onların korkularını paylaşmaya, azaltmaya ve yok etmeye geldik. Psikolog arkadaşlarımızla buradayız. Elazığlı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız, deprem korkusunun azaltılması için destek olacağız."

Anne Nisa Tutaş ise depremden psikolojik olarak da çok etkilendiklerini dile getirerek, "Çocuklarımızın psikolojisini düzeltmek adına bu tür etkinliklere katılıyoruz. Gençlik ve Spor ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlere, düzenledikleri programlar için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Çocuklardan İbrahim Ateş Engür, depremden korktukları için spor salonunda kaldıklarını belirterek, "Burada eğlenerek, deprem korkusunu unutmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hüseyin Göktuğ Batmaz da etkinlikte çok eğlendiklerini anlattı