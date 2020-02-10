Depremzede çocukları unutmadılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzede çocukları unutmadılar - Son Dakika

Depremzede çocukları unutmadılar

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından toplanan yaklaşık yüz oyuncak, Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere bölgeye gönderilecek.

Depremzede çocukları unutmadılar, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından toplanan yaklaşık yüz oyuncak, Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere bölgeye gönderilecek.


AK Parti Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır ve beraberindeki AK Gençler, birlik ve beraberlik mesajları vererek; depremzede çocukları mutlu etmek için seferber oldu. Milletimizin iyi günde, kötü günde kenetlenerek çok badireler atlattığının altını çizen AK Partili Mustafa Kır, 'Bir Oyuncak Çok Tebessüm' projesi kapsamında kendilerinin topladıkları oyuncakları gençlik kolları yöneticileriyle hediye paketlerine koyarak; Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara ulaştıracaklarını söyledi.


İhlas Haber Ajansı'na konuşan Başkan Mustafa Kır, "Öncelikle Elazığ ve Malatya'da yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle zamanlarda birbirimizin yaralarını sarmamız gerektiğini düşünüyorum. Oradaki çocuklarımızın yüzlerindeki ufacık bir tebessüm, bizi ziyadesiyle mutlu edecek. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü afetlerden, belalardan muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.


Öte yandan, oyuncak kolilerinin içerisine bir de not bırakan Başkan Kır, "Bu ufak hediyemiz ile size Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden ulaşıyorum. Bir kampanya başlattık 81 ilimiz ve ilçelerimizle oyuncak topladık ve biz Muratlı olarak bütün oyuncaklarımızı toplayıp, yenilerini alıp sizlere yolladık. Elazığ'ı ve sizi hiç görmememize rağmen acınızı hissediyor ve paylaşıyoruz. Bulunduğumuz şehrin bir önemi yok aslında. İnsan insana kilometrelerce öteden bile dokunabiliyor. Oyuncaklarımız ile acınızı paylaşmak ve bizi gülümseyerek hatırlamanızı diliyorum. Acılar büyük olsa da birlikte güzel günler göreceğimizi hatırlatmak istiyorum. Sevgilerimle" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Muratlı, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu
Yerel kaynaklar son dakika olarak duyurdu: Türk ordusu Serakib'e ilerliyor Çocuk yaşta evliliği savunan tweetiyle tepki çeken profesör, derste protesto edildi Erbaş, "Delillerimiz var" diyerek tartışma yaratan konuya noktayı koydu: Haramdır

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 16:18:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzede çocukları unutmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]