Depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü - Son Dakika

Depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü

17 dakika önce

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

Depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü, System.String[]

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Erzincan'dan Elazığ'a giden Gönüllü Gençler Derneği depremzede çocukların yüzünü dağıttıkları oyuncaklarla güldürdü.


Depremin vurduğu Elazığ'da yaralar sarılmaya devam ederken, kurulan çadır kentlerde de yaşam sürüyor. Çadırda kalan ailelerin çocukları da oyunlar oynayarak günlerini geçirmeye çalışıyor. Erzincan Gönüllü Gençler Derneği tarafından başlatılan kampanya ile yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Erzincanlıların destekleri ile toplanan paralarla oyuncaklar alındı. Yaklaşık 20 kişilik ekiple deprem bölgesine giden Dernek Başkanı Faruk Kocatürk ve üyeleri AFAD tarafından koordine edilen çocukların bulunduğu çadır kentlerde yaklaşık 650 çocuğa oyuncak dağıttı. Hediye edilen oyuncukları alan depremzede çocukların mutluluğu ise yüzlerinden okundu. Deprem bölgesinde yaşayan çocukların sevgi ve mutluluğa ihtiyacı olduğunu ifade eden Kocatürk, "Başlattığımız kampanyaya yurt içinden ve yurt dışından destekler geldi. Toplanan para ile depremzede çocuklarımıza oyuncaklar aldık. Bölgeye giderek çocuklarımıza dağıttık. Hepsinin yüzü güldü. Mutlulukları ise gözlerinden okundu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZİNCAN

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
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