Depremzede Emir'e Fenerbahçeli futbolcular moral verdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Depremzede Emir'e Fenerbahçeli futbolcular moral verdi - Son Dakika Spor

Depremzede Emir'e Fenerbahçeli futbolcular moral verdi

6 saat önce

Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Mustafa Emir Çiçek, sarı-lacivertli futbolcularla görüntülü konuştu.

Depremzede Emir'e Fenerbahçeli futbolcular moral verdi, System.String[]

Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Mustafa Emir Çiçek, sarı-lacivertli futbolcularla görüntülü konuştu.


Elazığ depreminde enkaz altından yaralı çıkan ve hastanede tedavi gören 12 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Mustafa Emir Çiçek'e, sarı-lacivertli futbolculardan büyük moral geldi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sarı-lacivertli futbolcular Altay Bayındır, Zanka, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Jailson, Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi hastanede yatan Fenerbahçe taraftarı Mustafa Emir'le görüntülü konuşma gerçekleştirdi.


Futbolcular, Mustafa Emir'i taburcu olduktan sonra tesislere ve Kadıköy'de bir maça davet ederken öte yandan Altay Bayındır, okul takımında kalecilik yaptığını öğrenen Emir'e imzalı formanın yanı sıra eldiven de göndereceğini iletti. - İSTANBUL

Mustafa Emir, Fenerbahçe, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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