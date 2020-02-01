Depremzede engelli çocuğa Vali Aykut Pekmez sahip çıktı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar
gören 15 yaşındaki zihinsel
ve ortopedik engelli Ercan Çetin ile ailesine yardım eli uzattı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesi Çukan Mahallesi'nde yaşayan ve deprem sonrası evleri ağır hasarlı olduğu için AFAD'ın verdiği çadırda kalan Çetin ve ailesini ziyaret etti.
Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Pekmez, yakından ilgilendiği Ercan'a oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.
Vali Pekmez, burada yaptığı açıklamada, ailenin Malatya'ya taşınmak istediğini söyledi.
Ercan'ın daha sağlıklı şartlarda yaşaması için gerekli tüm yardımın yapılacağını belirten Pekmez, "Engelli çocuğumuza ailesinin bu şartlar altında bakabilmesi mümkün
değil. Ercan'ın bu şekilde kalmasına kayıtsız kalamayız. Kendileri, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine
taşınmak istediklerini ancak maddi durumlarının yetersiz olduğunu ifade etti. Devlet
olarak Ercan'ın daha sağlıklı ortamda yaşamını sürdürmesi için maddi anlamda her türlü
desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Çetin ailesi ise desteklerinden dolayı Pekmez'e teşekkür etti.