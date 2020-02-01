Depremzede engelli çocuğa Vali Aykut Pekmez sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Depremzede engelli çocuğa Vali Aykut Pekmez sahip çıktı - Son Dakika

Depremzede engelli çocuğa Vali Aykut Pekmez sahip çıktı

6 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören 15 yaşındaki zihinsel ve ortopedik engelli Ercan Çetin ile ailesine yardım eli uzattı.

Depremzede engelli çocuğa Vali Aykut Pekmez sahip çıktı, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar

gören 15 yaşındaki zihinsel

ve ortopedik engelli Ercan Çetin ile ailesine yardım eli uzattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesi Çukan Mahallesi'nde yaşayan ve deprem sonrası evleri ağır hasarlı olduğu için AFAD'ın verdiği çadırda kalan Çetin ve ailesini ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Pekmez, yakından ilgilendiği Ercan'a oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.


Vali Pekmez, burada yaptığı açıklamada, ailenin Malatya'ya taşınmak istediğini söyledi.

Ercan'ın daha sağlıklı şartlarda yaşaması için gerekli tüm yardımın yapılacağını belirten Pekmez, "Engelli çocuğumuza ailesinin bu şartlar altında bakabilmesi mümkün

değil. Ercan'ın bu şekilde kalmasına kayıtsız kalamayız. Kendileri, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine

taşınmak istediklerini ancak maddi durumlarının yetersiz olduğunu ifade etti. Devlet

olarak Ercan'ın daha sağlıklı ortamda yaşamını sürdürmesi için maddi anlamda her türlü

desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Çetin ailesi ise desteklerinden dolayı Pekmez'e teşekkür etti.

Adıyaman, Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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