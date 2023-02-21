DEPREMZEDE FIRSATÇILIĞI; EV KİRALARI YÜZDE 40 ARTTI - Son Dakika
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DEPREMZEDE FIRSATÇILIĞI; EV KİRALARI YÜZDE 40 ARTTI

21.02.2023 11:19

KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerin ardından bölgedeki ailelerin göç ettiği illerden Konya'da gayriresmi emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30 ila 40 arasında değişen artışla kiraya vermeye başladı.

KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerin ardından bölgedeki ailelerin göç ettiği illerden Konya'da gayriresmi emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30 ila 40 arasında değişen artışla kiraya vermeye başladı. Duruma tepki gösteren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Gayriresmi emlakçılık yapanlar ile art niyetli ev sahipleri nedeniyle, kiralar yüzde 30 ila 40 arasında yükseldi. 5 bin lira olan ev, 7 bin liraya, 7 bin lira olan ev 10 bin liralara yükseldi. Bahçeli müstakil dubleks ev veya villa da 20 bin liraya kadar ilanın verildiğini görüyoruz. O bölgelerde, o evlerde 7 bin liraya kiraya oturuyorlar" dedi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından, o bölgelerde yaşayanlar farklı illere göç etti. Konya'ya göç eden depremzedelerden bazıları kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdürmeye başladı. Bunu fırsatçılığa çeviren bazı emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30 ila 40 arasında fiyat artışıyla depremzedelere kiralamaya başladı.

Duruma tepki gösteren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, odaya kayıtlı hiçbir emlakçının, fiyat artışı gerçekleştiren ev sahiplerinin evini kiralamadığını belirtti. Fiyat artışını gayriresmi emlakçılar ile ev sahiplerinin yaptığını söyleyen Altınay, şöyle konuştu

"Hem Valilik makamımız hem kaymakamlıklar, muhtarlıklar, Konya Emlakçılar Odası, Ticaret Odamız, elimizden ne geliyorsa el birliği içerisinde tüm STK'larla her türlü gereken yardımı yapmaya devam ediyoruz. Tabii vatandaşlarımız moral olarak çökük. Biz bir nebze de olsa morallerinin düzeltilmesi, sıcak ortamda ikamet edebilmelerini sağlamak için gerekeni yapıyoruz. Bu arada ev sahiplerinden destek verenler var. Konya Emlakçılar Odası ve Ticaret Odası üyelerimizden destek olanlar var. İnanın komisyon bile talep etmiyoruz. Kendi araçlarımızla, vatandaşlarımızı yerleştirebilmek için her türlü gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Arada art niyetliler de vardır. Bunlar mutlaka her kesimde olduğu gibi bizim camiamızda da bulunuyor. Vatandaşın kendisinin kiraya vermeye kalktığı yerlerde fiyat aralığı oldukça yüksek istenilen yerler var. Biz Konya Emlakçılar Odası olarak tüm üyelerimizle birlikte fiyat arttıran hiçbir ev sahibinin evini kiralama yapmıyoruz. Yapmama kararı aldık. Bunun yanı sıra kira bedeli bile almayan veya kira bedelinin yarısını talep eden ev sahiplerimizde var."

Fiyat artışlarının yüzde 30 ila 40 civarında olduğunu vurgulayan Altınay, "Gayriresmi emlakçılık yapanlar ile art niyetli ev sahipleri nedeniyle, kiralar yüzde 30 ila 40 arasında yükseldi. 5 bin lira olan ev, 7 bin liraya, 7 bin lira olan ev 10 bin liralara yükseldi. Bahçeli müstakil dubleks ev veya villa da 20 bin liraya kadar ilanın verildiğini görüyoruz. O bölgelerde o evlerde 7 bin liraya kiraya oturuyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEPREMZEDE FIRSATÇILIĞI; EV KİRALARI YÜZDE 40 ARTTI - Son Dakika

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