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Depremzede genç mühendisler Elazığ ve Malatya'nın geleceğinin inşasında rol aldı - Son Dakika

Depremzede genç mühendisler Elazığ ve Malatya'nın geleceğinin inşasında rol aldı

24.01.2022 11:53
Depremzede genç mühendisler Elazığ ve Malatya'nın geleceğinin inşasında rol aldı

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi yaşayan genç inşaat mühendisleri, hayata geçirilen konut projelerinde istihdam edilerek, kentlerin geleceğine katkıda bulunmaları sağlandı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi yaşayan genç inşaat mühendisleri, hayata geçirilen konut projelerinde istihdam edilerek, kentlerin geleceğine katkıda bulunmaları sağlandı.

Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) depremzedelerin konut ihtiyacını karşılamak için Elazığ ve Malatya'da binlerce konut projesi hayata geçirildi.

Konutlar hızla tamamlanırken, binaların yapımında depremi bizzat yaşayan genç mühendislerin de istihdamı sağlandı.

Konut projelerinde aktif rol alan genç inşaat mühendisleri, kentlerinin geleceğine katkıda bulunmanın gururunu yaşadı.

Depremi Malatya'da yaşayan inşaat mühendisi Fatih Doğan ve Elazığ'da yaşayan Helin Aksöz, projede yer alan genç inşaat mühendislerinden sadece ikisi.

Doğan, AA muhabirine, 24 Ocak 2020 depreminde ailesiyle evde bulunduğunu anlatarak, o günü unutamadığını söyledi.

Depremin çok şiddetli ve uzun sürdüğünü aktaran Doğan, "Çok korktuk, bulunduğumuz binayı terk ettik. Önce yakınlarımıza ulaşıp durumlarını öğrendik, yakınlarımdan zarar gören yoktu ama çok üzücüydü. O geceyi evde geçiremedik, TOKİ yapımı olan ablamların evinde geçirdik." dedi.

Doğan, depremin hemen ardından yaraları sarmak için Malatya'da tam anlamıyla bir afet seferberliği başlatıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, TOKİ, belediyeler, devletin tüm kurumları çok uyumlu, koordineli bir şekilde çok iyi çalıştı. Deprem hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra Malatya'da yoğun bir TOKİ ihale süreci oldu ve derem konutu projeleri ortaya çıktı. Ben de genç bir inşaat mühendisi olarak bu projelerde istihdam edildim. Konutları çok sağlam aynı zamanda göze hitap eden bir şekilde yaptık. TOKİ konutları, gerçekten kontrol mekanizmasının çok güzel işlediği, güvenli konutlar."

Depremi yaşayan birisi olarak afet konutlarının yapımında görev almanın kendisi için gurur vesilesi olduğunu bildiren Doğan, "Gerçekten deprem anında bütün çaresizliği hissediyorsun sonra da çok büyük bir mağduriyet ortaya çıkıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için çalışmak bu tür projelerde yer almak benim için gurur verici. Çok şükür Malatya'mıza çok sayıda deprem konutu yaptık o yüzden kendimi gururlu hissediyorum." diye konuştu.

"Hak sahiplerine güzel bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz"

Elazığlı genç inşaat mühendisi Helin Aksöz ise depremi bizzat yaşayan birisi olarak binalara ekstra hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

"Deprem değil, binalar öldürür" sözünü bizzat görerek yaşadığını anlatan Aksöz, "Bu nedenle hassasiyetle sağlam yapılar inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

Aksöz, depremde kentte çok bina yıkılmadığını ancak binaların ağır hasar aldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Hem memleketim olduğu için hem de bir Türk vatandaşı olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Hassasiyetle çalışıyoruz. Hak sahiplerine güzel bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Okulda deprem yönetmeliğiyle ilgili dersler görürken belki yaşamadan önceki hassasiyetimiz yoktu. Şu anda depremi birebir yaşamış biri olarak o psikolojinin içinde var olmuş biri olarak çok daha hassasiyetle çalışıyoruz. Yani şu an bu yapıları kabasından incesine kadar kontrol ederken, yapmaya devam ederken kendimiz oturacakmışçasına hassasiyetle ve empati duygusuyla kontrollerimizi sağlıyoruz."

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Malatya, Elazığ, İnşaat, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremzede genç mühendisler Elazığ ve Malatya'nın geleceğinin inşasında rol aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzede genç mühendisler Elazığ ve Malatya'nın geleceğinin inşasında rol aldı - Son Dakika
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