Depremzede Günay Özışık, kahramanını ağırladı - Son Dakika

Depremzede Günay Özışık, kahramanını ağırladı

16.11.2020 16:04
Depremzede Günay Özışık, kahramanını ağırladı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yoğun çabası sonucu enkazdan çıkartılan Günay Özışık'ı tedavi gördüğü Ege...

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yoğun çabası sonucu enkazdan çıkartılan Günay Özışık'ı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Geçtiğimiz Ekim ayında merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Başkan Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla hemen İzmir'e giderek arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken bir binanın enkazında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın çalışmasıyla 15 yaşındaki Günay Özışık, yeri parmak kamerayla tespit edilmesinin ardından enkaz altından çıkartılarak tedavi altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal da enkaz altındayken kendisine 'Sen gitme abi' diye seslenen Günay Özışık ve ailesini tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Daire Başkanı Gürhan İnal, fizik tedavisi devam eden Günay'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Günay Özışık ve ailesi de tüm kurtarma ekiplerine gösterdikleri gayret nedeniyle teşekkür etti. - MANİSA

Depremzede Günay Özışık, kahramanını ağırladı
Depremzede Günay Özışık, kahramanını ağırladı
Depremzede Günay Özışık, kahramanını ağırladı
Depremzede Günay Özışık, kahramanını ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremzede Günay Özışık, kahramanını ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Benim için devlet projesi değil Kafası demir korkuluklara sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye yetişti Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Murat Başaran şarkı söyledi, fenomenler göbek attı 27 yıl sonra bir ilk! Aliyev, işgalden kurtarılan Füzuli ziyaretinde tezahüratlarla karşılandı Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
Son Dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi Son Dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi         
16:14
Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama 1 ay sahalardan uzak kalacak Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama 1 ay sahalardan uzak kalacak         
15:51
Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti         
15:46
Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi         
15:18
Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum         
15:06
Son Dakika! ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc'den koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili oldu Son Dakika! ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc'den koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili oldu         
15:05
"Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum" diyen Wanda Nara'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı         
14:56
Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı         
14:19
iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu         
13:01
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 16:29:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzede Günay Özışık, kahramanını ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei