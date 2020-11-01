Depremzede güvercine ilk müdahale kurtarma ekibinden - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından yaralı olarak çıkarılan güvercini, AFAD ekipleri hayata döndürdü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı enkaza döndü. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği enkazın altında kalan bir güvercin de kurtarıldı. Enkaz altından çıkarılan güvercinin gagasına sakız yapıştığını fark eden AFAD ekipleri, sakızı çıkarmak için çaba harcadı. Gagasından kazınarak sakızın çıkarılmasının ardından oldukça bitkin düşen güvercine şırıngayla su ve mama verilerek hayata tutunması sağlandı. Durumu iyi olan güvercin bakıma alındı.

(Hakan Gönül - Aykut Yeniçağ - Samet Doğru - Abdullah Çibir/İHA)