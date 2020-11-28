Depremzede hayvanlara kucak açtı

AHBAP Derneği ile yardım çalışmalarına devam eden ünlü sanatçı, depremzede hayvanların bakımı için İzmir'e gideceğini söyledi:

"İzmir'deydim, İstanbul'a günübirlik geldim. Yarın döneceğim, 1 hafta kadar daha İzmir'de olacağım. Enkazdan çıkarılan 88 kedi ve 13 köpeği alıp çiftliğime götürdüm. Bakımlarını orada yapıyoruz."